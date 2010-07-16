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Yaşam

YOKSUL AİLENİN 8 ÇOCUĞUNDAN 3'Ü ÖZÜRLÜ  VAN (A.A)

16 Temmuz 2010 14:34

-YOKSUL AİLENİN 8 ÇOCUĞUNDAN 3'Ü ÖZÜRLÜ  VAN (A.A) - 16.07.2010 - Van'ın Başkale ilçesinde maddi durumu iyi olmayan Alan ailesi, 3'ü özürlü, 8 çocukla yaşam mücadelesi veriyor. Abdulkerim Alan, akraba evliliği nedeniyle 8 çocuğundan, 30 yaşındaki Kenan ile 16 yaşındaki Canan ve 8 yaşındaki Ahmet'in özürlü olarak dünyaya geldiğini belirtti.  İlçede küçük bir iş yerinde döner yapıp sattığını anlatan Alan, 3 özürlü çocuğun bakımının zor olduğunu, bütün birikimini çocuklarının tedavisi için harcadığını kaydetti.  Alan, 30 yaşındaki oğlunun kendisine verdiği zarar nedeniyle ellerini bağlamak zorunda kaldıklarını ifade ederek, ''Ellerini açtığımızda, kafasına yumruklarla vuruyor. Her çocukla ayrı ayrı ilgilenen eşimin de psikolojisi bozuldu'' dedi.  Özürlü çocuklarının yatalak olduğunu belirten Alan, şöyle devam etti:  ''Çocuklarım yeşil kartlı. Başka bir sağlık güvencemiz yok. Bu ay bakıcı parası alabilmek için Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ettim. Çünkü iş yerinden kazandığım para ile bakım masraflarını karşılayamıyorum.'' Çocuklarının iyi bir rehabilitasyon merkezinde tedavi olabileceğini bildiren Alan, bunun için maddi imkanı bulunmadığını, geliriyle ailesinin geçimini güçlükle karşıladığını kaydetti.  Alan, ailesine yardım yapılması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışyma Vakfı'na müracaatta bulunduğunu, ancak şimdiye kadar sadece gıda yardımı aldığını sözlerine ekledi.

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