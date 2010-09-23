-YÖK VE ÖSYM BAŞKANI BİR ARAYA GELDİ ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan ile ÖSYM Başkanı Ali Demir, öğle yemeğinde bir araya geldi. YÖK Genel Kurulu Toplantısı'na verilen arada ÖSYM Başkanı Demir, YÖK Binası'na gelerek, öğle yemeği için YÖK Başkanı Özcan ile buluştu. YÖK Başkanı Özcan, toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''ÖSYM Başkanı'nı nasıl seçtiğiniz tartışılıyor. Matematik ve bilgisiyar konusunda uzman kişiler demiştiniz, ama kendisi tektsil mühendisi'' demesi üzerine Özcan, ''Kendisi mühendis yetmez mi mühendislik formasyonu'' karşılığını verdi. Özcan, ''KPSS ile ilgili soruşturmanın ne zaman biteceği'' sorusunu da ''Bilmiyoruz. İki rapor daha gelecek'' diye yanıtladı.