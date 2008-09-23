YÖK üyeleri, ABD'ye gidiyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, YÖK üyeleri ve öğretim üyelerinden oluşan bir heyet, 5-17 Ekim 2008 arasında mesleki eğitimle ilgili incelemelerde ve görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye gidecek.



YÖK, meslek yüksekokullarının "cazibesini artırmak" amacıyla lisans programlarından sonra meslek yüksekokullarında da "çifte diploma" uygulaması başlatmayı ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaz okulu için yurtdışına gitmesini sağlamayı planlıyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Özcan başkanlığındaki heyette YÖK üyeleri Prof. Dr. Atilla Eriş ve Prof. Dr. Durmuş Günay ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sabahattin Balcı bulunacak.



Heyetin gezisi, "mesleki eğitim" ağırlıklı olacak. Heyet, başta Washington olmak üzere New York, Pensilvanya ve Maryland eyaletlerindeki yükseköğretim kurumlarında incelemelerde bulunacak ve Türkiye'deki meslek yüksekokullarının karşılığı niteliğideki ve "community college" olarak adlandırılan okulların yetkilileriyle bir araya gelecek.



"Türkiye ve ABD arasında yükseköğretim alanındaki ilişkileri güçlendirmek" amacını taşıyan gezi, Washington'da ABD Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu yetkilileriyle yapılacak görüşmeyle başlayacak. ABD'li yetkililerle görüşmelerde, ABD'li İngilizce okutmanlarının Türkiye'de yeni açılan üniversitelerde istihdam edilmesi, Fulbright bursundan yararlanan Türklerin sayısının artırılması konuları gündeme gelecek. "Denklik" konusunun da ele alınacağı gezide, Amerikan Yüksek Eğitim Akreditasyon Konseyi ile ABD ve Türkiye'den alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği konusunda yaşanan bazı sıkıntıların çözülmesine çalışılacak.

Ziyaret edilecek eyaletlerin önde gelen "community college" başkanlarıyla mesleki ve teknik eğitim konusunda görüş alışverişinde bulunulacak. Yetkililer, ABD'deki okulların, bu alanda dünyanın önde gelen başarılı kurumları arasında yer aldığını belirterek, deneyimlerinden yararlanılmasının planlandığını bildirdi. Gezi kapsamında, Türkiye'deki bazı üniversitelerin anlaşmalı olduğu New York'taki Eyalet Üniversitesinin kampusünde de incelemelerde bulunulacak.



Meslek yüksekokullarındaki yenilikler



Yetkililerden alınan bilgiye göre YÖK, halen lisans programlarından sonra meslek yüksekokullarında da "çifte diploma" uygulamasına gitmeyi planlıyor. Bu çerçevede, 2 yıllık bu okullardaki bazı programlarda, 1 öğretim yılı Türkiye'de 1 öğretim yılı ABD'deki okullarda okunması ve mezun olacak öğrencilere çifte diploma verilmesi amaçlanıyor. Böylece meslek yüksekokulu mezunlarının diplomalarının uluslararası alanda tanınması ve bu okul mezunlarının yurt dışında çalışabilmesine imkan sağlanması hedefleniyor.



Bu kapsamda, meslek yüksekokullarındaki programların ABD'dekilerle programlarla denkleştirilmesi çalışmalarının da başlatılması planlanıyor. Meslek yüksekokullarını "cazip hale getirmek" amacıyla bunların dışında "yaz okulu" uygulamasının yurt dışını da kapsaması amaçlanıyor. Öğrencilerin yaz okulu uygulaması kapsamında ABD'den Türkiye'ye, Türkiye'den de ABD'ye gitmesi, böylece "öğrencilerin hem teknolojik yönden bilgilerini güçlendirmesi

hem de uluslararası vizyon kazanmalarının sağlanması" hedefleniyor.



Yetkililer, meslek yüksekokullarındaki "kalitenin yükseltilmesi" amacıyla bu okullardaki öğretim elemanlarından yurt dışındaki yükseköğretim programlarıyla karşılıklı değişim programlarına katılanların sayısının da yükseltileceğini, gelişen teknoloji doğrultusunda "spesifik konularda" çeşitli uluslararası seminerler düzenleneceğini belirtti. Yetkililer ayrıca, Türkiye'nin diğer bazı ülkelerle ortak projeler üretmesinin planlandığı ifade etti.

