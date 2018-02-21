YÖK, üniversitelerde "Kıraat İlmi Eğitimi Merkezleri" açıyor; amaç: Kur'an bülbülleri yetiştirmek

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) belirlenen beş üniversitede açılması planlanan ve amacı ile kapsamı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kıraat İlmi Eğitimi Merkezleri”nin ilki önceki gün Bingöl Üniversitesi’nde açıldı. YÖK’ün, “İhtisaslaşma projesi” kapsamında açılmasını kararlaştırdığı merkezlerin amacı ise “Kur’an bülbülleri yetiştirmek” olarak açıklandı.

Erdoğan’ın ‘kıraat hocası’ açılışta

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı ve YÖK ortaklığıyla hayata geçirilerek eğitime başlayan merkezlerin daha sonra enstitüye dönüştürüleceği öğrenildi. Üniversitelerin İlahiyat Fakültesi bünyesinde çalışan akademisyenlerin ders vereceği merkezlerde farklı ülkelerden gelen “İslam alimleri”nin de misafir edileceği ifade edildi. İslami çevrede, “Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın kıraat hocası” olarak bilinen Mustafa Demirkan’ın da katıldığı açılış töreninde konuşan Bingöl Üniversitesi Rektörü İbrahim Çapak, merkezin tüm Bingöl için bir fırsat olduğunu iddia etti. Merkezde ilk etapta 140 öğrenciye ders verileceğini bildiren Çapak, “Üniversitemizdeki Kıraat İli Eğitimi Merkezi’nin nihai hedefi kurralar yetiştirmek ve icazet verebilen bir kurum haline gelebilmektir” ifadelerini kullandı.



MEB ve Müftülük protokolü

Üniversite bünyesinde yer alan merkezin aynı zamanda Bingöl İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde müftülük personeline de eğitim vereceği belirtildi. Merkezin bir diğer hizmet alanı ise “Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki İmam hatip liselerinde bulunan meslek derslerinin öğretmenleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine hizmet içi eğitim programları sağlamak” ifadeleriyle açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte merkezden, “Kıraat alanında faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde bulunmak ve onların faaliyetlerine akademik katkı sağlamak” şeklinde söz edildi.