YÖK: Tıp fakültesi son sınıf öğrencileri de Koronavirüs'le mücadelede görev alabilecek

Koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere bir yenisi eklendi. Kovid-19 pandemisi nedeniyle yükseköğretim kurumlarında dünden itibaren eğitime üç hafta ara verilirken, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 13 Mart’taki toplantısında, Koronavirüse karşı intörnleri de devreye sokacak bir karar aldığı öğrenildi.

Karara göre tıp fakültesindeki intörnler (son sınıf öğrencileri) gerektiğinde, gönüllü olarak talep etmeleri ve üniversitece uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda görev alabilecek.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre intörnler ise karara tepki gösterdi. Sosyal medyada 'İntörnler de öğrencidir' etiketi ile paylaşım yapan tıp fakültesi öğrencileri, 'Biz ucuz iş gücü değiliz', 'Şimdinin değil, geleceğin doktorlarıyız' ifadelerini kullandı.