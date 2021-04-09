T24 LogoT24 Logo
Eğitim

YÖK'ten yeni düzenleme: Yatay geçiş şartları değişti

09 Nisan 2021 19:48

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yurt dışı yükseköğretim kurumları diploma denklikleri ile yatay geçiş işlemlerindeki suistimallerin engellemesine yönelik düzenleme yapıldı.

Düzenlemeye göre, dünya sıralamasında ilk 400'de yer alan bir üniversitede kayıtlı öğrenciler, gerekli şartları taşıyorsa yatay geçiş yapabilecek. Bunun dışındakiler için yatay geçiş şartları ortaöğretimini tamamladıkları ülkeye göre değişecek.

Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, merkezi sınava girmesi ve yatay geçiş için başarı puanı sıralaması şartını sağlamış olması gerekecek.

Ne olmuştu?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),özellikle yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerinin mağdur olmaması için yatay geçiş işlemlerinde bazı kolaylıklar sağlandığını; ancak alınan bu kararların birtakım kişi ve çevrelerce suistimal edildiğini belirterek, bazı üniversiteler hakkında işlem başlatıldığını, bazı üniversitelerdeki sorumlular hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.

TIKLAYIN | YÖK, yatay geçiş işlemlerinde usulsüzlük yapan üniversiteler hakkında işlem başlattı

 

 

 

 

YÖKyurt dışıyükseköğretim kurumlarıdiplomayatay geçişşart
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24