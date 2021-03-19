YÖK, yatay geçiş işlemlerinde usulsüzlük yapan üniversiteler hakkında işlem başlattı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),özellikle yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerinin mağdur olmaması için yatay geçiş işlemlerinde bazı kolaylıklar sağlandığını; ancak alınan bu kararların birtakım kişi ve çevrelerce suistimal edildiğini belirterek, bazı üniversiteler hakkında işlem başlatıldığını, bazı üniversitelerdeki sorumlular hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

HaberTürk’te yer alan habere göre, açıklamada, “COVID-19 Küresel Salgını süresince öğrencilerin mağduriyetini önleyici çeşitli kararlar alınmıştır. Özellikle yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerinin mağdur olmaması için yatay geçiş işlemlerinde bazı kolaylıklar sağlandığını; ancak son derece olumlu düşüncelerle, iyi niyetle alınan bu kararların birtakım kişi ve çevrelerce suistimal edildiği Kurulumuza yapılan şikâyetler ve basına yansıyan haberlerde yer almıştır” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sıralamalarda ilk 1000’de yer alan Ukrayna’daki bazı yükseköğretim kurumlarının, “yatay geçişte başarı sıralaması şartından muaf olabilmek için tercih edildiği, bazı öğrencilerin bu yükseköğretim kurumlarına usulsüz kayıt yaptırmış olduğu, kimilerinin kayıt işlemleri sonrası ilgili ülkede bir gün bile bulunmaksızın yükseköğretim kurumlarımıza yatay geçiş yaptığı” anlaşılmıştır.

Ayrıca KKTC’de bulunan bazı üniversitelerde önce YKS’de başarı sıralaması kararı olanların dışındaki programlara kayıt yapılıp sonra başarı sıralaması olan Türkiye’deki ilgili programlara geçişin sağlandığı da Denetleme Raporlarına yansımıştır.

Kurulumuzca bazı üniversiteler hakkında işlem başlatılmış, bazı üniversitelerimizce de sorumlular hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu gibi hakkaniyeti çiğneyen kişi ve kurumlara müsamaha gösterilmeyeceğini, akademiye ve hakkaniyetle üniversiteyi kazanan öğrencilerimize karşı işlenen bu suçun cezasız kalmaması için gereğinin yapılacağını ve konuyla ilgili denetim ve takiplere tavizsiz bir şekilde devam edileceğinin bilinmesini isteriz."