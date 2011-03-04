-YÖK REKTÖR ADAYLARINI BELİRLEDİ ANKARA (A.A) - 04.03.2011 - YÖK Genel Kurulu'nda yapılan seçimle belirlenen ''Afyon Kocatepe'', ''Çanakkale 18 Mart'' ve ''Dumlupınar'' üniversitelerinin rektörlükleri için Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek adaylar belirlendi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2011 yılının 5. toplantısını yapmak üzere dün Genel Kurulun toplandığı belirtildi. Toplantıda, eğitim, kadro, mevzuat ve vakıf üniversiteleri koordinasyon komisyonları raporlarının karara bağlandığı kaydedildi. Açıklamada, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesinde yapılan seçimle belirlenen altışar aday arasından, YÖK Genel Kurulunda yapılan seçim sonucunda belirlenen üçer adayın Cumhurbaşkanlığı makamına arzına karar verildiği ifade edildi. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmesine karar verilen isimler şöyle: Afyon Kocatepe Üniversitesi: 1- Prof. Dr. Mustafa Solak 2- Prof. Dr. Muhsin Konuk 3- Prof. Dr. Zakir Avşar Çanakkale 18 Mart Üniversitesi: 1- Prof. Dr. Sedat Laçiner 2- Prof. Dr. Ali Akdemir 3- Prof. Dr. Erdinç Yiğitbaş Dumlupınar Üniversitesi: 1- Prof. Dr. Yunus Erdoğan 2- Prof. Dr. Ahmet Karaaslan 3- Prof. Dr. İsmail Göktay Ediz