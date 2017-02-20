"Yok mu öldürecek zengin biri…" diye başlayan hayvan tüccarı cinayetinde müebbet hapse onay

Kırklareli'nde 4 arkadaşın "Yok mu öldürecek zengin bir adam" sözü ile başlayan ve cinayet ile sonlanan olay ile ilgili müebbet hapis cezası kararı onandı. Mahkeme Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi, hayvan ticareti yapan ‘Tozkoparan’ lakaplı Hasan Bölgen’in parasını almak için yola çıkan 4 kişinin karıştığı cinayette Cevat Engin, Tayfur Erci ve Soner Sebit'e ağırlaştırılmış müebbet, Orhan Babayeğit'e ise 21 yıl hapis cezası verdi. Temyiz başvurusu yapılan dosya ile ilgili Yargıtay 1. Ceza Dairesi de verilen kararı geçtiğimiz 18 Ocak’ta onadı.

Hürriyet'en Dinçer Gökçe'nin haberine göre, cinayetin işlendiği tarihte 59 yaşında olan Hasan Bölgen Kırklareli ve Tekirdağ’ın ilçe ve köylerinde hayvan ticareti yapıyordu. Canlı hayvan alım-satımı yapan Bölgen, 15 Mart 2011 akşamı işini yaparken, Lüleburgaz merkezde bir kahvede bir araya gelen 4 kişinin kendisi ile ilgili planından habersizdi.

"Yok mu öldürecek zengin biri…"

Masanın etrafında bulunan isimler Cevat Engin (29), Soner Sebit (38), Tayfur Erci (30) ve Orhan Babayeğit’ti (30). Cevat Engin konuya şu sözlerle girdi: "Yok mu öldürecek zengin bir adam, parasını alır kırışırız; bir sürü borcumuz var."

Engin’e yanıt, Soner Sebit’ten geldi. Sebit, Mandıra beldesinde hayvan alım satım işi yapan ‘Tozkoparan’ lakaplı Hasan Bölgen isimli birinin olduğunu söyledi. Sebit, Bölgen’in hayvan alım satım işi yaptığını, üzerinde her zaman yüklü para bulunduğunu söyledi. Sebit, Tayfur Erci’nin de Bölgen’i bildiğini söyledi. Erci de bu bilgiyi onayladı.

Masanın etrafındaki 4 kişi için sıra, plan yapmaya geldi. Plana göre, Hasan Bölgen telefonla aranacak ve ellerinde satmak istedikleri bir hayvanın olduğu söylenecekti. Böylece, Bölgen’in istedikleri yere gelmesini sağlayabileceklerdi.

Hayvan satıcısı rolüne girdi

Planın ilk aşaması devreye alınmaya başladı. Sebit, Babayeğit’in cep telefonundan Bölgen’i aradı. Sebit, kendisini başka bir isimle tanıttı. Sebit, Hayrabolu ilçesinde uygun nitelikte bir hayvanın olduğunu söyledi. Sebit, hayvan sahibi olarak ise Cevat Engin’in telefonunu verdi.

Böylece ilk plan uygulamaya alınmış oldu. Engin ve Erci, kiraladıkları bir araçla yola çıktı. Engin, avcı giysilerini giymiş, yanına da pompalı tüfeği almıştı. İkili araçla seyrederken, Engin, Bölgen’i cep telefonundan aradı. Engin, Bölgen’e, Sinanlı Beldesi ile Küçükakarlı Köyü arasında bir yerde buluşacaklarını söyledi.

Katili olacak kişiyi aracına aldı

Erci ve Engin araçla seyrederken, karşı yönden gelen Bölgen’in kullandığı kamyonetin geldiğini fark etti. Engin, Bölgen’e nerede buluşacaklarını tarif etti. O sırada Engin araçtan indi; otostop yaparak Bölgen’in kendisini almasını sağladı. Bölgen, araca aldığı kişinin, az önce telefonda konuştuğu ‘hayvan sahibi' olduğunu bilmiyordu. Bölgen ve Engin araçla seyrederken Erci de onları arkadan takip ediyordu. Engin, ağaçlı ve ıssız bir yere geldiklerinde inmek istediğini söyledi. Bölgen, Engin’i araçtan indirttikten sonra yoluna devam etmek isterken, Engin kendisine engel oldu ve araçtan inmesini istedi. Engin, Bölgen’i zorla araçtan indirdi.

Ortak hareket ettiklerini fark etti

O sırada Erci de yanlarına geldi. Bölgen, Erci’yi daha önce tanıdığı için yanına giderek sarıldı kendisinden yardım istedi. Erci, Bölgen’e ‘korkma bir şey olmayacak’ derken, Bölgen, ikilinin ortak hareket ettiğini fark etti ve o sırada kaçmaya başladı. Engin pompalı tüfek ile Bölgen’i hedef alarak ateş etmeye başladı. Baş bölgesine denk gelen kurşunlarla yere yığılan Bölgen olay yerinde can verdi.

İçinde ceset olan kamyoneti çamura saplandı

Engin ve Erci, Bölgen’in cansız bedenini kamyonet kasasına koydu. İkilinin amacı, kasasında Bölgen’in cansız bedeninin olduğu kamyoneti Karayahşi Köyü’nde bulunan gölete atmaktı. Bu planı yapan ikili yola çıktı. Ancak gölete giden yolda kamyon çamura saplandı. Bir süre uğraşan ikili, kamyoneti çamurdan çıkaramadı. Bu kez yeni bir plan yaptılar.

Son plan: Aracı yakalım

Kamyonet kasasında bulunan Bölgen’in cesedini şoför mahalline taşıdılar. Bölgen’in cebindeki 10 bin 500 lirayı alan ikili, bu andan sonra korkunç bir plan daha yaptı. İkili, kamyonetin deposundan çıkardıkları benzin ile kamyoneti yaktı.

Parayı aralarında bölüştüler

Cinayeti işleyen ikili Lüleburgaz’a gitti ve diğer iki kişi ile buluştu. Bölgen’in cebinden aldıkları parayı aralarında bölüştükten sonra bir süre birlikte gezdi. Cinayet ise, Bölgen'in ailesinin jandarmaya başvurusu ile ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, Bölgen’in kamyonetini buldu. Araç içinde bulunan ceset ise tanınmaz haldeydi. Olaydan bir ay kadar sonda, 4 zanlının kiraladıkları aracın plakasından yola çıkan jandarma ekipleri zanlılara ulaştı.

Yargıtay da cezayı onadı

Yapılan sorguda işledikleri cinayeti itiraf etti. Zanlılar, Bölgen'i öldürme amaçlarının olmadığını, niyetlerinin Bölgen'in parasını almak olduğunu söyledi. Mahkeme Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi, Cevat Engin, Tayfur Erci ve Soner Sebit'e ağırlaştırılmış müebbet, Orhan Babayeğit'e ise 21 yıl hapis cezası verdi. Temyiz başvurusu yapılan dosya ile ilgili Yargıtay 1. Ceza Dairesi de verilen kararı geçtiğimiz 18 Ocak’ta onadı.