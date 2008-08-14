YÖK listesinde türban ağırlığı

YÖK, 12 saatlik toplantı sonunda 23 yeni üniversiteye rektör olabilmek için başvuran 517 adaydan, seçtiği 69’unu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sundu. YÖK’ün listesindeki 69 adaydan 36’sı, “türbana özgürlük” olarak adlandırılan bildiriye imza atan isimlerden oluştu. 23 üniversitenin 14’ünde, bildiriyi imzalayan öğretim üyeleri ilk sırada yer aldı. Gül, 69 isimden oluşan liste üzerinden rektörleri atayacak.



Türban yanlısı makale

Gül’ün 21 üniversiteye yaptığı son rektör atamasının tartışması sürerken, YÖK’ün belirlediği yeni adaylar da benzer tepkilere neden olacak isimlerden oluştu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin 1. sıra adayı Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlyas Doğan, Anayasa Mahkemesi’nin “üniversitede türbanı serbest bırakacak” anayasa değişikliğiyle ilgili düzenlemeyi iptal etmesini Zaman gazetesine yazdığı bir makalede, şöyle değerlendirmişti:



“Anayasa Mahkemesi’nin kararında pratik olarak devletin kamu hizmeti verirken herkese eşit davranamayacağı, eğitim ve öğretim kamu hizmetinden sadece belirli dünya görüşünde olanların yararlanabilecekleri gibi sonuç çıkmaktadır.

Kararın başörtülü öğrencilerin tümünün kamu görevlisi olacakları gibi garip bir mantığa dayandığı anlaşılmaktadır. Mahkeme, kuruluş amacının dışına çıkmış ve özgürlükleri genişletici ve koruyucu anlayışı bir yana bırakarak adeta ‘özgürlükleri kamu otoritesi lehine kıskanan’ bir dünya görüşünün öncülüğüne ilham verecek bir karara imza atmıştır.”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın başkan olmasıyla oluşturulan “Başkan Danışmanlığı” kadrosuna getirilen Prof. Dr. Mustafa Solak, Yalova Üniversitesi için belirlenen 1. sıra rektör adayı oldu. Solak, danışmanlığını sürdürürken, bir yandan YÖK Denetleme Kurulu Üyeliği’ne getirildi.



Çankırı Üniversitesi 3. sıra adayı Sabahattin Balcı da YÖK’ün bazı eğitim komisyonu çalışmalarında görev verilen öğretim üyeleri arasında yer aldı.

Recai Kutan başkanlığında 2001 yılında kurulan Saadet Partisi’nin kurucular kurulunda yer alan Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Akmaz, Şırnak Üniversitesi’nin 1. sıra rektör adayı oldu.

Artvin Çoruh Üniversitesi için belirlenen 1. sıra adayı Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Duman, 2006 yılında Bilecik Üniversitesi için yapılan rektör adaylığı seçiminde öğretim üyelerinden en fazla oyu almış olmasına rağmen dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç tarafından liste dışı bırakılmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’e yakınlığıyla bilinen Ankara Üniversitesi DTCF öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan Kaplan Bartın Üniversitesi’nin 1. sıra adayı olarak belirlendi. Çelik tarafından Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı’na getirilen Kaplan, müfredat yenilemesi çalışmalarında rol aldı.



Muş Alparslan Üniversitesi için hazırlanan listenin 1. sırasındaki Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat İnanç da Çelik’e yakınlığıyla biliniyor. 22 Temmuz seçimlerinde Van’dan AKP milletvekili aday adayı olması beklenen ancak listeye alınmayan İnanç, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in kuracağı partinin yönetim kadrosunda yer alabileceği iddia edilen isimler arasında yer alıyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin listesinin 1. sırasındaki Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki Taner, 2004’ten bu yana Tüp Bebek Bilim ve Özel Hastaneler Teknik Komisyonları ile Etik Kurul üyeliğini sürdürüyor.



‘İrtica’dan uyarı

Prof. Dr. Kemal Gürüz’ün YÖK Başkanlığı döneminde “irticadan” uyarı aldığı yönünde haberler kamuoyuna yansıyan Fatih Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Aziz Polat, Tunceli Üniversitesi’nin ilk sıradaki rektör adayı oldu.

Batman Üniversitesi’nin 1. sıradaki adayı Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdusselam Uluçam, Hasankeyf kazılarının başkanlığını yürüttüğü dönemde istifa etmeyi düşündüğünü, ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı.

Nevşehir Üniversitesi’nin 2. sıradaki ismi Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Filiz Kılıç, Eylül 2005’ten bu yana Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi’nin müdürlüğünü yürütüyor. Kılıç’ın, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma dergisinde makaleleri bulunuyor.

İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinin de listede yer alması dikkati çekti. Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin ikinci sıra adayı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Hasan Onat, Hakkari Üniversitesi’nin üçüncü sıra adayı Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. İlhan Yıldız, Şırnak Üniversitesi’nin üçüncü sıra adayı ise Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Halil Çiçek oldu.



Oxford’dan Hakkâri’ye

Hakkâri Üniversitesi’nin 1. sıra adayı olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Prof. İbrahim Belenli, listede dikkat çeken bir isim oldu. 1993’te Oxford Üniversitesi’nden doktorasını alan Belenli, üniversitesinin 2005’te yayımladığı bir senato kararındaki, “Üniversitelerimizde eğitim gören öğrencilerimizin ve kamu kuruluşlarında görev yapan personelin kılık kıyafetleri konusunda AİHM ile Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusundaki uygulamalar kılık kıyafet ile ilgili sorunu çağdaş anlayış ve yaklaşımla çözmüş, kamu kuruluşlarında ve özellikle üniversitelerde huzur ve sükûnu sağlamıştır” satırlarının altına imza attı.



Türbana serbesti için imza atanlar

Üniversitelerde türbanın serbest bırakılmasını öngören anayasa değişikliğinin TBMM’de görüşülmesinden önce bir grup öğretim üyesi “üniversitelerde özgürlük” bildirisini internette imzaya açmıştı. 69 rektör adayı arasındaki 36 öğretim üyesi bildirideki “Üniversitelerimizde kılık-kıyafet serbestliğinin; hiçbir din, inanç, düşünce, ırk, grup ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın bütün öğrencilere tanınması gereğine inanıyor, aksi yöndeki tüm düzenleme ve uygulamalara bir an önce son verilmesini talep ediyoruz” satırlarının altına imza attı. Aday oldukları üniversiteler ve sıralamalarına göre profesör unvanlı bu öğretim üyeleri şöyle:

- Ağrı İbrahim Çeçen: İrfan Aslan - 2.sıra

- Ardahan: Muhittin Görmüş - 2. sıra

- Artvin Çoruh: Mehmet Duman - 1. sıra

- Bartın: Ramazan Kaplan - 1. sıra, Refik Turan - 2.sıra

- Batman: Abdusselam Uluçam - 1. sıra, Ergin Öztürk - 3.sıra

- Bayburt: İ.Hakkı Aydın - 1. sıra, Hanefi Saraç - 3.sıra

- Bingöl: Gıyaseddin Baydaş - 2.sıra

- Bitlis Eren: Abdullah Bayram - 1.sıra, Mahmut Doğru - 2.sıra

- Çankırı Karatekin: Ali İbrahim Savaş - 1.sıra

- Gümüşhane: Necmettin Tozlu - 2.sıra

- Hakkari: Ekrem Atalan - 2.sıra

- Iğdır: İbrahim Hakkı Yılmaz - 1.sıra, Fatih Nuray - 2.sıra, Sami Özcan 3.sıra

- Karaman Karamanoğlu Mehmetbey: Sabri Gökmen - 1.sıra, Mehmet Babaoğlu - 2.sıra, Hakkı Gökbel - 3.sıra

- Kırklareli: Mustafa Aykaç - 2.sıra

- Mardin Artuklu: Serdar Bedii Omay - 2.sıra

- Muş Alparslan: Nihat İnanç - 1.sıra, Osman Özcan - 2.sıra, Mustafa Oflaz - 3.sıra

- Nevşehir: Ekrem Erdem - 1.sıra

- Osmaniye Korkut Ata: Enver Alper Güvel - 1.sıra

- Siirt: Recep Ziyadanoğulları - 1.sıra, Hüseyin Mısırdalı - 3.sıra

- Şırnak: Ali Akmaz - 1.sıra, Halil Çiçek - 3.sıra

- Tunceli: Aziz Polat - 1.sıra, Durmuş Boztuğ - 2.sıra

- Yalova: Ömer Torlak - 2.sıra, Niyazi Eruslu - 3.sıra



