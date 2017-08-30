YÖK kanununa göre yasak; 'Konya reisine bağlıdır' diyen rektör de var, AKP rozeti takan da!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir dönem "stratejik danışmanlığı"nı üstlenen yazar Atılgan Bayar ile Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin arasında başlayan ‘Konya’ tartışması ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı'nın AKP ilçe örgütlerini ziyaret ederek AKP rozeti takması sonrası üniversitelerde yöneticilik yapan akademisyenlerin YÖK Kanunu'nu ihlal ettiği belirtildi.

YÖK Kanunu'da “Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, siyasi partilere üye olabilirler; yükseköğretim kurumlarındaki görevlerini aksatmamak ve bir ay içinde kurumlarına bildirmek kaydıyla, siyasi partilerin merkez organları ile onlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev alabilirler. Şu kadar ki, bu durumdaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi, rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, onların yardımcılıklarına seçilemezler" ifadesi yer alıyor.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberi aynen şöyle:

Birçok üniversitenin rektörü, aleni bir şekilde AKP propagandası yapıyor. YÖK Kanuna göre, öğretim üyelerinin siyasi partilere üye olmasının önünde bir engel bulunmuyor. Ancak siyasi partilere üye olan öğretim üyeleri üniversitelerin yetkili kurullarında yer alamıyor. Bu sebeple AKP’li rektörler, YÖK Kanunu’nun açıkça ihlal ediyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan ‘AKP’li rektörler’i derledik.

"Konya reisine bağlıdır"

‘Partili rektör’lerin son örneği sosyal medyada önceki gün yapılan bir tartışmada kendini gösterdi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bir dönem ‘stratejik danışmanlığı’nı üstlenen yazar Atılgan Bayar ile Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin arasında ‘Konya’ tartışması yaşandı. Sosyal medyada yürütülen tartışma, Bayar’ın “AK Parti Konya’yı kaybediyor. Pelikan kına yaksın” paylaşımıyla başladı. Söz konusu paylaşımı alıntılayan Rektör Şahin, “Abartmayın, Konya bir yere gitmez” dedi. Bunun üzerine Bayar’ın “Garanti mi veriyorsunuz?” diye sordu. Rektör Şahin ise şu yanıtı verdi: “Konya durduğu yerde durur, Reisine ve ideallerine her zaman bağlıdır. Gerisi tamamen boş laflardır.”

AKP rozeti takan rektör

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı’nın AKP ile olan ilişkisi de oldukça dikkat çekici. Ayrancı’nın kişisel internet sitesinde, defalarca AKP ilçe örgütlerini ziyaret ettiğine ilişkin haberler ve fotoğraflar yer alıyor. Ancak Ayrancı Meclis’teki diğer partileri şimdiye kadar bir kez bile ziyaret etmemiş.



AKP’ye yaptığı ziyaretlerin birisini, “Sincan teşkilatımızın Şubat ayı Danışma Toplantısına katıldık” başlıklı bir haberle sitesine koyan Ayrancı’nın, söz konusu ziyarete dair fotoğraflarda ceketinin yakasına AKP rozeti taktığı da açıkça görülüyor. Ayrancı’nın sitesinde “Neden Ak Parti” başlıklı bir yazı da mevcut. Yazıda şu ifadeler yer alıyor: “Yeni Türkiye vizyonuna sahip tek parti AK Parti’dir. Kuruluşundan bu yana milletimize büyük hizmetler etmiş AK Parti’de muhafazakârlık, statükonun direnişi değil geçmişin gelecekle buluşmasıdır.”

Göklerden gelen bir karar var!

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki’nin, Twitter üzerinden AKP’yi öven paylaşımları bulunuyor. Rektör Tilki’nin, bir tweetinde, “Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ı Artvin’de ağırlamaktan onur duyduk. Allah yardımcıları olsun” ifadelerini kullanıyor. Rektör Tilki, 1 Kasım seçimlerinin ardından ise şöyle bir tweet attığı görülüyor: “Halkın iradesinin, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır.”

İbiş, AKP Siyaset Akademisi’nde

Son dönemde KHK ile ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter’i kazandığı lisans programına kaydettirmemek için kişiye özel yönetmelik değiştirmesiyle akıllara kazınan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in de AKP ile yakın ilişkileri mevcut. İbiş, “Radyasyon-İnsan/İnovasyon Tasarımı” başlığı altında AKP Siyaset Akademisi’nde ders vermişti.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İlahiyat Fakültesi İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde AKP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mevlüt kandili programına katılmıştı. Acer’i AKP Çanakkale İl Başkanlığı ve partinin bazı ilçe başkanlıkları da sık sık ziyaret ediyor.

Eski vekil yeni rektör

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Mazhar Bağlı, 2015 yılında 7 Haziran’da yapılan seçimlerde 25’inci Dönem AKP Urfa Milletvekilliği, 2009-2015 yılları arasında ise AKP MKYK üyesi olmasıyla tanınıyor. Bağlı, Suruç Katliamı’nı ulusalcıların gerçekleştirdiğini ima etmesiyle kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Bağlı, katliamın ardından Twitter’dan, “Ulu-solcular millete karşı olan operasyonlarını derin devlet eliyle beceremeyince araç değiştirdiler galiba” paylaşımında bulunmuştu.

Rektörden AKP’ye ziyaret

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, AKP Bilecik İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etmişti. AKP Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, ziyarete ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemizin çok kıymetli Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ziyarette bulundu. Hocamıza teşekkür eder başarılar dilerim” demişti.

Genel başkanın temsilcisi rektör

Bu isimler arasında en ‘partizanı’ ise Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça. Ağırakça’nın geçen haftalarda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, “Ben genel başkanımızın Mardin temsilcisiyim” demesi uzun süre tartışılmıştı. Adnan Menderes Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ise 16 Nisan’daki şaibeli referandum öncesinde Twitter hesabından bir video paylaşmış ve “Güçlü bir Türkiye için ben de evet diyorum” diyerek Ağırakça’ya, “Siz de var mısınız?” diye sormuştu. Ağırakça, Twitter’dan “Ben de büyük ve güçlü Türkiye için evet diyorum” mesajını paylaşmıştı. Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay da, Erdoğan’lı ve Arapça yazılı ‘Evet’ afişlerini Twitter hesabından paylaşmıştı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da ’Evet’ oyu vereceğini açıklamıştı. Düzce Üniversitesi Rektörü Çakar, rektörlüğe aday olduktan sonra AKP Düzce İl Başkanlığı’nı ziyaret etmişti. Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran da, 16 Ağustos’ta AKP Uşak İl Başkanı Servet Kuş’u makamında ziyaret etmişti.

Ege’nin rektör vekili, yandaş Star yazarı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Cüneyt Hoşcoşkun’un açığa alınmasının ardından bu göreve vekâleten getirilen Prof. Beril Dedeoğlu, hem AKP hükümeti bakanı, hem de yandaş gazete yazarı olarak tanınıyor. Dedeoğlu, 22 Eylül 2015-24 Kasım 2015 tarihleri arasında Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı olarak görev almıştı. Dedeoğlu halen AKP yandaşı ‘gazete’ Star’da köşe yazarlığını sürdürüyor.