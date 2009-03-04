‘YÖK ideolojik yaklaşımdan vazgeçmeli’

Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, "YÖK, ilahiyat mezunlarının önünü açma kararından vazgeçmelidir" dedi.



Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, imam hatip lisesinden mezun olan öğrencilerin, üniversitelerde, kendi alanları dışında diledikleri branşlara girebilmeleri için çeşitli yollar arandığını savunarak, bu girişimlerin, üniversiteye giriş sistemine ilişkin düzenlemenin her yıl değiştirilmesine ve bu nedenle öğrencilerin mağdur edilmesine yol açtığını öne sürdü.



‘İmam hatip liselerine kaynak artırıldı’



İmam hatip liselerinde okuyan öğrencilerin sayısının artış gösterdiğini, bu okullara ayrılan kaynağın arttırıldığını iddia eden Kılıç, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



‘YÖK’ün ideolojik yaklaşımı

doğrultusunda yeni bir adım’



"YÖK'ün İlahiyat Fakültesi ön lisans diplomalarında yer alan 'sadece Diyanet ve din hizmetleri için geçerlidir' şerhini kaldırma kararı, hukuksal olmayan bir karardır. YÖK üyesi Sayın Bülent Serim'in karara şerh koyması ile kamuoyunun gündemine gelen bu değişiklik, masum bir düzenlemenin ötesinde olup, hükümetin ve YÖK’ün ideolojik yaklaşımı doğrultusunda atılmış yeni bir adımdır.



YÖK'ü, sırf imam hatip lisesi mezunlarının önünü açmak için yapılan bu tür değişikliklerin, her yıl üniversite kapılarına gelen yüz binlerce öğrenciyi olumsuz etkilediğini görmeye çağırıyoruz. YÖK, ilahiyat mezunlarının önünü açma kararından vazgeçmelidir."



