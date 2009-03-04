T24 LogoT24 Logo
Yaşam

‘YÖK ideolojik yaklaşımdan vazgeçmeli’

Eğitim Sen Genel Başkanı Kılıç, "YÖK, ilahiyat mezunlarının önünü açma kararından vazgeçmelidir" dedi.

04 Mart 2009 02:00

Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, "YÖK, ilahiyat mezunlarının önünü açma kararından vazgeçmelidir" dedi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, imam hatip lisesinden mezun olan öğrencilerin, üniversitelerde, kendi alanları dışında diledikleri branşlara girebilmeleri için çeşitli yollar arandığını savunarak, bu girişimlerin, üniversiteye giriş sistemine ilişkin düzenlemenin her yıl değiştirilmesine ve bu nedenle öğrencilerin mağdur edilmesine yol açtığını öne sürdü.

‘İmam hatip liselerine kaynak artırıldı’

İmam hatip liselerinde okuyan öğrencilerin sayısının artış gösterdiğini, bu okullara ayrılan kaynağın arttırıldığını iddia eden Kılıç, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

‘YÖK’ün ideolojik yaklaşımı
doğrultusunda yeni bir adım’

"YÖK'ün İlahiyat Fakültesi ön lisans diplomalarında yer alan 'sadece Diyanet ve din hizmetleri için geçerlidir' şerhini kaldırma kararı, hukuksal olmayan bir karardır. YÖK üyesi Sayın Bülent Serim'in karara şerh koyması ile kamuoyunun gündemine gelen bu değişiklik, masum bir düzenlemenin ötesinde olup, hükümetin ve YÖK’ün ideolojik yaklaşımı doğrultusunda atılmış yeni bir adımdır.

YÖK'ü, sırf imam hatip lisesi mezunlarının önünü açmak için yapılan bu tür değişikliklerin, her yıl üniversite kapılarına gelen yüz binlerce öğrenciyi olumsuz etkilediğini görmeye çağırıyoruz. YÖK, ilahiyat mezunlarının önünü açma kararından vazgeçmelidir."

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24