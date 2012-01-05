-YÖK Genel Kurulu toplantısı sona erdi ANKARA (A.A) - 05.01.2012 - YÖK Genel Kurulu'nun, Prof. Dr. Çetinsaya başkanlığında yapılan ilk toplantısı sona erdi. Prof. Dr. Çetinsaya, toplantının ardından, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulüne katılmak için YÖK'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''İlk Genel Kurulunuzdu, neler görüştünüz?'' sorusu üzerine, ''Gayet güzeldi. Dekan seçimlerini daha çok görüştük. Daha sonra da Eğitim Komisyonu dosyalarını görüştük. Benim için çok yararlı, istifadeli çok güzel bir toplantıydı'' dedi. Prof. Dr. Çetinsaya, ''Başbakan Erdoğan ile görüşmeye gidiyorsunuz, ziyaretinizin nedeni nedir?'' sorusu üzerine de kabulün, göreve atanmasından sonra gerçekleştirilen resmi bir kabul olduğunu söyledi. Çetinsaya, bir gazetecinin, ''AK Parti'nin yasa teklifinde YÖK ile ilgili bazı maddeler vardı. Katsayı ile ilgili...'' demesi üzerine de ''Onları, yapacağım basın toplantısında değerlendireceğim'' karşılığını verdi.