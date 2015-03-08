YÖK, en fazla oyu alan Prof. Laçiner'i 3. sıraya koydu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) yapılan rektörlük seçiminde en fazla oyu alan mevcut Rektör Prof. Dr. Sedat Laçiner, YÖK tarafından 3. sıraya konuldu. Bu karara, çok sayıda kişi sosyal medyada tepki gösterdi.

Cihan’ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde ÇOMÜ'de rektörlük seçimleri yapıldı. İlk 6 aday YÖK'e gönderildi. Adayları değerlendiren YÖK, ilk 3 adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayına gönderdi. YÖK'te alınan karar doğrultusunda; ÇOMÜ'de rektörlük seçimleri sıralamasında Rektör Sedat Laçiner 57 oy fazla alarak birinci sıradan seçimlerden ayrılmış olmasına rağmen, YÖK'ün Cumhurbaşkanı'na gönderdiği listede üçüncü sırada yer aldığı görüldü. YÖK listesinde, ÇOMÜ'deki seçimde ikinci sırada bulunan Yücel Acer birinci, üçüncü sırada yer alan Muammer Karaayvaz ikinci ve en fazla oyu alan Sedat Laçiner ise üçüncü sırada alıyor.

Sosyal medyada tepki çekti: Kıstas liyakat ve seçim değil artık; biat edeceksin

YÖK'ün üniversitenin iradesini yok saymasına, çok sayıda kişi sosyal medyada şu tepkileri gösterdi: "@sedatlaciner 57 oy farkla birinci seçilen sayın Prof. Sedat Laçiner YÖK listesinde 3. sırada milli iradeye saygı!!!! Akademik irade milli iradeye saygı göstermeyi bildiğinde bu sorun aşılacak... Bunlar Milli İradeye saygı cümlesini işlerine nasil geliyorsa öyle kullanırlar, bizim ülkemize sen çok fazla geliyorsun hocam. Kim kaldı gördüklerini olduğu gibi söyleyebilen. Yüzde 52 oluyo milli iraedesi alın si Milli irae olun. Varmısınız? İyi olmuş. Sedat hocaya rektörlük iki beden dar geliyordu zaten. kısas liyakat ve seçim değil artık; biat edeceksin. Bunların eleştiriye tahammülü yok hocam. Bu kadar farka rağmen 3. sıra. Milli iradeye saygı nerde?"