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'Biatsa biat, itaatsa itaat, ölümüne arkasında duruyoruz'

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a olan bağlılığını 'biatsa biat, itaatsa itaat, ölümüne arkasında duruyoruz' sözleriyle anlattı

05 Ocak 2014 15:45

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ölümüne arkasında olduklarını anlatırken, "Biatsa biat, itaatsa itaat, ölümüne arkasında duruyoruz. Evet biz biatcıyız. Biz sadakatle ideallerimizin önderi olan kişinin izinden gitme noktasında evet biat özleriyiz" dedi.

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, seçim bölgesinde partilileri ile bir araya geldi. Metiner, Uhud Savaşı’nda sahabelerin Hz. Muhammed’e olan bağlılıklarını örnek verirken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a tapmadıklarını, sadakatle bağlı olduklarını söyledi. Metiner, ’Yargı ve emniyet darbesini’ boşa çıkartacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Genel başkanımız, büyük liderimiz başbakanımız bir irade beyanında bulunmuştur. Kusursuz itaatse biz büyük liderimize kusursuz itaat ediyoruz. Söz verdik bu can bu bende kaldığı sürece söz verdik, ideallerimiz için ölümüne mücadele edeceğiz. Bu şer güçlerinin amacı; 30 Martta Ak Parti’nin oyları düşürülürse hemen genel seçim tartışması başlatacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimini askıya alacaklar. Ak Parti’nin içinde oynuyor, fitne çıkartıyorlar. 3-5 kendini bilmez, 3-5 zaten bizden olmayan insanları bizden ayırtarak Ak Parti’nin özünün parçalandığını, artık başbakanın da yolun sonuna geldiğini anlatmaya çalışıyorlar. Böyle bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız.Yargıyı bu yüzden ayırt ediyorlar. '

 

'Yargı ve emniyet darbesini boşa çıkaracağız'

 

''Yargı, emniyet darbesi hepsini boşa çıkartacağız. Nasıl çıkartacağız biliyor musunuz? 30 Mart’ta o sandıkları patlattığımız zaman. Uhud harbinin en şiddetli olduğu andır. Bir haber uçurulur ve denilir ki; ’Allah’ın resulü öldürüldü.’ Ne oldu? O has sahabeler o yürekli insanlar peygamberin etrafında kenetlenirler. Ölümüne arkasında dururlar. Çünkü biat etmiş, söz vermişlerdir. Kendi cesetleri çiğnenmeden Resulullah’ın cesedine hiç kimsenin parmağı dahi dokundurmayacaklarına dahi söz vermişlerdi. Ama diğerleri topuklarının üzerinde gitsin geriye dönmüşlerdir. Şimdi aynı şeyi Ak Parti’nin içinden birilerine yaptırma çalışıyorlar. Giden gitsin biz arınarak güçleneceğiz. Asla rahatsızlık duymuyoruz, giden, o ihanetçilerin gidişlerinden hiçbir rahatsızlık duymuyoruz. İçimizdeki çürükler temizlensin, has kardeşlerimiz bu davanın has yiğitleri kalsın. Biz onlarla yol yürümeyebiliriz. Ama size şunu söyleyeyim ayeti kelime iner der ki; ’Kim ki Muhammed’e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür.’ Muhammed ölür veya öldürülürse siz topuklarınızın üzerinde geriye mi döneceksiniz? Biz liderimizi seviyoruz. Biz liderimize sadakatle bağlıyız. Ama o birileri ne diyorlar bizim liderimize taptığımızı söylüyorlar. Bunu diyenler de dini kisveli arkadaş, dostlarımız. Yazıklar olsun biz tapmıyoruz. Ama liderimize sadakatle bağlıyız. İkisinin arasındaki farkı bilmiyorlarsa Uhud harbine baksınlar Uhud harbinden sonra inan ayeti kelimeye baksınlar."

Mehmet Metiner, son günlerde gündeme gelen yolsuzluk olaylarına değinirken, ortada yolsuzluk olmadığını söyledi. Metiner, adliye önünde bildiri dağıtan savcı zihniyeti ve HSYK’dan hesap soracaklarını sözlerine ekledi.

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