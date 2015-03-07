YÖK 8 üniversite için rektör adaylarını Erdoğan'a sundu

YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada; 2015 yılının 3. toplantısını yapmak üzere 5 Mart 2015'te toplanan Yükseköğretim Genel Kurulu'nun, çeşitli komisyonlar tarafından hazırlanan raporların yanı sıra bazı gündem maddelerini görüşerek karara bağladığı kaydedildi.

Buna göre, 8 devlet üniversitesinde, yapılan seçimle belirlenen 6 aday arasından, Yükseköğretim Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda belirlenen 3 adayın, Cumhurbaşkanı makamına arzına karar verildi.

Söz konusu üniversiteler ile rektör adayları şöyle:

Afyon Kocatepe Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Solak, Prof. Dr. Hasan Çimen ve Prof. Dr. Hakkı Yazıcı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: Prof. Dr. Yücel Acer, Prof. Dr. Muammer Karaayvaz, Prof. Dr. Sedat Laçiner

Dumlupınar Üniversitesi: Prof. Dr. Remzi Gören, Prof. Dr. Kaan Erarslan, Prof. Dr. Ali Özel

Karabük Üniversitesi: Prof. Dr. Refik Polat, Prof. Dr. Mustafa Boz, Prof. Dr. Ahmet Gürbüz

Mardin Artuklu Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Prof. Dr. Ahmet Erkol, Prof. Dr. Adnan Demircan

Muş Alparslan Üniversitesi: Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Prof. Dr. Ekrem Atalan, Prof. Dr. Osman Özcan

Şırnak Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, Prof. Dr. Ayhan Demirbaş, Prof. Dr. Hasan Akan

Uludağ Üniversitesi: Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Prof. Dr. Kamil Dilek, Prof. Dr. İrfan Karagöz.

Öte yandan devlet üniversitelerinde 11 fakülteye dekan ataması yapıldı.

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. Elif Çimen, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. Cemal Bölücek, Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. Ali Azar, Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. Kürşad Yapar, Tıp Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. Canan Çelik, Hacettepe Üniversitesi Kastamonu Tıp Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. Çetin Dinçel, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. Rıfat Güneş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. Mehmet Akgül, Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. Murat Alp, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. Ahmet Vecdi Can, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. Orhan Karslı getirildi.

Dört vakıf üniversitesinin mütevelli heyeti tarafından dekan adayı olarak Yükseköğretim Kuruluna önerilen adaylarla ilgili olumlu görüş bildirilmesine de karar verildi.

Buna göre, Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. Mahir Hasansoy, İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. İhsan Derman, İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. Celal Nazım İrem ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr.Feridun M. Emecen getirildi.