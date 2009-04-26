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Yaşam

Yok denilen GPS bulundu, hafıza kartı kayıp

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun da öldüğü kazadaki helikopterin GPS cihazını BBP’nin yurtdışından getirttiği ekip buldu.

26 Nisan 2009 03:00

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun da öldüğü kazadaki helikopterin GPS cihazını BBP’nin yurtdışından getirttiği ekip buldu.

Ulaştırma Bakanlığı’nın kazadan sonra aradığı ancak bir türlü bulamadığı GPS cihazını BBP’nin yurtdışından getirttiği ekip buldu. Ancak bu kez de GPS cihazının hafıza kartının kayıp olduğu ortaya çıktı. Bulunan GPS cihazının çok gelişmiş bir model olduğunu belirten BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şanverdi, “Bulunduğunuz yerin tam noktasını gösteren bir cihaz. Maalesef GPS aletinin hafıza kartı kayıp. ‘Yok, bulamadık, arayacağız’ filan diyorlar” ifadelerini kullandı.

Ölüm saatleri yok

Bugün gazetesine göre Ahmet Şanverdi, ölüm raporlarının gecikmeli olarak gönderildiğini ve içinde Muhsin Yazıcıoğlu ve diğer partililerin ölüm saatlerinini bildirilmediğini söyledi. Şanverdi, “Biz ölüm saatlerini de bildirirler diye bekliyorduk ancak böyle bir bilgi raporda belirtilmemiş. Sadace çarpma sonucu vefat ettikleri yazılı.Oysa adli tıp raporunda ölüm saati yazılması gerekiyor.” dedi.

Amaç kışkırtmak mı?

İstihbaratçı Bülent Orakoğlu da Yazıcıoğlu ailesinin ‘suikast’ için ‘en son ihtimal’ açıklaması yaptığına dikkat çekerek, ‘Ortada henüz sonuçlanmış bir rapor yok. Soruşturma tamamlanmadı. Bu konuda böyle bir anlam çıkarmak için erken’ yorumunda bulundu.

MİT’in CIA ile irtibatı olduğunu belirten Orakoğlu, suikastle ilgili bilgilerin paylaşılabileceği üzerinde durdu. Yazıcıoğlu’nun ölümünde büyük üzüntü duyan Alperenlere atıfta bulunan Orakoğlu, bu tür kafa karıştıran ifadelerin Alperenleri kışkırtmaya yönelik bir adım olabileceği görüşünü de sözlerine ekledi.

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