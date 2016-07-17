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15 Temmuz Darbe Girişimi

YÖK, darbe girişimi sonrası bütün rektörleri acil toplantıya çağırdı

Toplantı, YÖK Konferans Salonu'nda yapılacak

17 Temmuz 2016 21:28

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, bütün devlet ve üniversite rektörlerinin yarın acil toplantıya çağırdı.

Açılış kısmının basına açık olacağı toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

“YÖK Başkanı Saraç başkanlığında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda 18.07.2016'da saat 14:00'te düzenlenecek olan toplantıda millet iradesine ve demokrasiye yönelik düzenlenen darbe girişimi görüşülerek paralel devlet yapılanmasına ilişkin yükseköğretim kurumlarında şimdiye kadar alınan önlemler ve kararlar masaya yatırılacak, akademik camianın bu yapıdan tamamen temizlenmesi için atılacak yeni adımlar etraflıca görüşülecektir.”

 

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