YÖK Başkanı'ndan ALES açıklaması: Gerekli adımı en kısa sürede atacağız

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Danıştayın Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) geçerlilik süresini 5 yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurma kararına ilişkin oalrak, "Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız" dedi.

Buna göre adaylar, 30 Eylül’de yapılacak ALES sonuçları açıklanana kadar, geçmiş beş yıl içinde alınmış herhangi bir ALES puanı ile başvuruda bulunabilecekler. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan ALES’in açıklanma tarihine kadar, geçmiş beş yıl içerisinde alınmış olunan herhangi bir ALES puanı başvurularda kullanılabilecek.”

Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, 27 Eylül 2017 öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Saraç, paylaşımında şu ifadeyi kullandı:

"Bildiğiniz üzere, ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle, 27 Eylül 2017 tarihi öncesinde yapılan ALESpuanlarının geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştı. Fakat bu düzenlemeye yönelik açılan dava neticesinde, Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018'de aldığı karar sonrasında, söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesi durdurulmuştur.

Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında, yönetmelik değişikliğindeki sınav geçerlilik süresini dikkate alarak ALES'e girmeyen arkadaşlarımızın mağdur duruma düştüklerine dair şikayetlerinde haklılık payı olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız."