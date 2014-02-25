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YÖK Başkanı'na 'eşek herif' ifadesine akademisyenlerden tepki

Başbakan Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank'la Fatih Saraç'ın internette yayınlanan ses kaydında YÖK Başkanı'na yönelik 'eşek herif' sözleri sarfettiği iddiaları tepkiye yol açtı

25 Şubat 2014 08:23

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank ve HaberTürk Yayın Grubu Yönetim Kurulu üyesi Fatih Saraç arasında geçtiği öne sürülen ses kaydında geçen konuşmalarda YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ile ilgili kullanılan "YÖK Başkanı'na bir vurayım mı? Biliyorsun kimin kuklası, eşek herif!" ifadeler akademisyenler tarafından tepkiyle karşılandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, ses kayıtlarında geçen hakaretler için Twitter'dan "Alo Fatih'in son kaydında YÖK başkanına "eşek herif" diye hitabını bir akademisyen olarak kınıyorum. Seviyesizlik diz boyu.." diye yazdı.

Hakaret dolu ifadelere tepki gösteren bir diğer isim, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Savaş ise; "Akademi'nin başında bulunan kişiye "eşek herif" diye hakaret edenlerin üniversiteye, bilgiye, irfana, hikmete bir saygısı olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Kayıtlarda Fatih Saraç, Başbakan Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank 'ı arayarak YÖK Başkanı'nın aleyhine haber yapmak için izin istiyor ve YÖK Başkanı Çetinsaya'nın daha önce bir gazetede yayımlanan "rahatsızım" söylemine, "Hayatında YÖK Başkanlığını mı görmüş eşek herif" sözleri ile tepki veriyor. YÖK Başkanı için "İpinin kimde olduğunu biliyorsun" ifadesini kullanan Saraç Çetinsaya için "Kukla" ifadesini de ekliyor.

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