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Eğitim

YÖK Başkanı Saraç: Üniversite sınav sisteminde yeni bir revizyon yok

"Liselerin hiçbirinde mağduriyet söz konusu değil, sınav sürelerine ilişkin değişiklik yapılabilir"

26 Ekim 2017 19:47

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye giriş sınavı sisteminde yeni bir revizyonun gündemde olmadığını belirterek, "Testlerle ilgili değişiklik olmaz" dedi. 

Öğrencilere bol bol roman okumaları tavsiyesinde bulunan Saraç, "Başta meslek liseleri olmak üzere, İmam Hatiplerde ve diğer Fen liselerinde mağduriyet söz konusu değil" diye konuştu.

CNN Türk'e soruları yanıtlayan Saraç, özetle şunları söyledi:

"Yeni sistemde konsept değişiyor. Bir takım dersler önemsiz, bir takım dersler önemli noktasından hareket kesinlikle yok. Bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Biz felsefe grubu dedik. Zaten biz felsefe grubu dediğimizde felsefenin dışlanmadığını kabul etmemiz lazımdı. Şimdi de rehber hocalara yönelik bir bilgilendirme yapacağız. Sınavın hangi bileşenlerden oluştuğunu anlatıyoruz. Bu öğrenci dostu bir sınav.

"Soru başına düşen süre artıyor"

Öğrenciyi de ezberden kurtaran bir sınav. Kurgumuz bir alana önem vermek değil. Sözel sayısal okuryazarlık sorgulanacak. Soru başına düşen süre artıyor.

Bir sistem getiriliyor ise bir okulun aleyhine sonuç üretmesi söz konusu olamaz. Meslek liseleri de İmam Hatipler de diğer liselerin de hiçbirinde mağduriyet söz konusu değil.

Bizim gündemimizde revizyon söz konusu değil. Sınav sürelerine ilişkin değişiklikler yapılabilir.”

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