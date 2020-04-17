YÖK Başkanı Saraç: Tıpta denklik sınavında yenilikler var

Selvi, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 32 bin sağlıkçı alınacağını açıklamasından sonra, denkliği kabul edilmeyen tıp eğitimi almış gençlerin varlığıyla karşılaştım. Değişik ülkelerde tıp eğitimi almışlar ama diplomaları Türkiye’de kabul edilmiyor. Bunların mesleklerini yapabilmeleri için denkliklerinin YÖK tarafından onaylanması gerekiyor. Bunun üzerine YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç’la konuştum." ifadesini kullandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç , Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi 'ye tıpta denklik sınavına yönelik yenilikleri açıkladı. Saraç, "ÖSYM tarafından yapılan TUS sınavında denklik öğrencilerinden 40 puan aranıyordu. Bunu tekrar gözden geçiriyoruz." dedi.

“1- Koronavirüsten önce başlayan bir çalışmamız var. Klinik sınavları Ankara’da Hacettepe, Gazi, Ankara ve Yıldırım Beyazıt üniversiteleri tarafından yapılıyordu. Şimdi bunu bölgelere yayacağız. Ege’de, Karadeniz’de, İç Anadolu’da, Doğu Anadolu’da, İstanbul’da da bu sınavlar yapılsın diye düşünüyoruz.

2- ÖSYM tarafından yapılan TUS sınavında denklik öğrencilerinden 40 puan aranıyordu. Bunu tekrar gözden geçiriyoruz.

3- Son dönemde yönetmelik değişikliği yaparak kolaylaştırıcı kararlar aldık. Yurtdışında bulundukları süreyle ilgili değişiklik yaparak bir dönemi değil, tüm dönemlerde kaldıkları süreleri dikkate almaya başladık.

4- Uzaktan eğitimle dünyanın ilk 400 üniversitesinden mezun olanlara da (tıp, eczacılık, mühendislik, hukuk, mühendislik gibi uygulama ağırlıklı bazı programlar hariç) doğrudan denklik veriyoruz.”

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