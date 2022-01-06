YÖK Başkanı: Salgına rağmen eğitim, öğretim faaliyetlerini sürdürdük, bundan sonra da sürmeye devam edecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, her üniversitesinin eğitim kararını kendi verebileceğini, salgın ortamında da eğitimin sürebileceğini söyledi.

Kars'taki Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Senato Toplantı Salonu'nda konuşan Özvar, vakalar konusunda üniversitelerin yakın takip edildiğini söyledi.

Özvar, "Bizler pandemi döneminde, salgın döneminde de üniversitelerimiz eliyle hiçbir zaman çok kısa bir dönem hariç eğitim öğretimimiz kesintiye uğramadı. Bu bizler için fevkalade önemlidir. YÖK bütün illerimizde bu salgın ortamında eğitim, öğretim faaliyetlerini sürdürdü. İnşallah bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir" dedi.

Üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde kendi kararlarını alabildiğini belirten Özvar, mevzuat gereği üniversitelerin yüzde 40'a kadar çevrim içi, uzaktan eğitim veya dijital öğretim yoluyla faaliyetlerini sürdürebildiğini söyledi.

Yüz yüze eğitim oranının da yüzde 60 civarında sürdürüldüğünü aktaran Özvar, şunları kaydetti:

"Salgın yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdüremeyecek bir duruma gelmesi durumunda -ki o zaman bütün üniversitelerimiz, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri ve kararları doğrultusunda bu eğitim, öğretim ve usulleri konusunda da karar almaya yetkilidirler. Bu konuda yetkili YÖK, kararları üniversitelerimizin yönetimlerine bırakmış vaziyettedir. Böyle olmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Çünkü salgın şartlarının her ilde birbirinden farklılık gösterdiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bu çerçevede üniversitelerimiz bu salgınla ilgili olarak ellerindeki veriye bakarak ve ildeki Hıfzıssıhha Kurulu, Valilik ve diğer ilgili birimlerle istişareler etmek suretiyle üniversiteleriyle alakalı kararlar alabilecektir.

Bir kısım üniversitelerimizde online veya dijital olarak uzaktan öğretim usulüyle verilen ders sayılarında veya oranlarında farklılık olabilir. Bunlar üniversitelerimizin aldığı karar gereğidir, bunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum." (AA)