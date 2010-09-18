T24 LogoT24 Logo
Yaşam

YÖK BAŞKANI ÖZCAN'DAN KPSS AÇIKLAMASI GAZİANTEP (A.A)

18 Eylül 2010 17:25

-YÖK BAŞKANI ÖZCAN'DAN KPSS AÇIKLAMASI GAZİANTEP (A.A) - 18.09.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili iddialara ilişkin ''ÖSYM'ye yeni bir şekil vermeyi düşünüyoruz. O süreç içerisinde nerelerden sızma olduğu ve açılan deliklerin kapanabilmesi için elimizden geleni yapacağız'' dedi. Özcan, beraberinde YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Muhittin Şimşek ile birlikte Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Zeugma Antik Kenti'ni ziyaret etti. Daha sonra Nizip ilçesinde bulunan Osmanlı Parkı'na gelen Özcan, burada gazetecilerin KPSS soruşturmasıyla ilgili sorularını yanıtladı. Özcan, KPSS'de hiç bir değişiklik olmayacağını, KPSS'nin sadece eğitim bilimleri sınavının iptal edildiğini söyledi. Sadece 279 bin öğretmenin yeniden bu teste alınacağını, diğer branşlarda atamaların yapılabileceğini ifade eden Özcan, şöyle konuştu: ''Yeni sınav tarihi zannediyorum bir ay içerisinde her şeyi tamamlayıp, Milli Eğitim Bakanlığına atamalar için gerekli olan puanları yollayabilecek durumda oluruz. ÖSYM'ye yeni bir şekil vermeyi düşünüyoruz. O süreç içerisinde şimdiye kadar tespit edilen bütün açıklıkları, nerelerden sızma olduğu ve açılan deliklerin kapanması için elimizden geleni yapacağız.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24