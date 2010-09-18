-YÖK BAŞKANI ÖZCAN'DAN KPSS AÇIKLAMASI GAZİANTEP (A.A) - 18.09.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili iddialara ilişkin ''ÖSYM'ye yeni bir şekil vermeyi düşünüyoruz. O süreç içerisinde nerelerden sızma olduğu ve açılan deliklerin kapanabilmesi için elimizden geleni yapacağız'' dedi. Özcan, beraberinde YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Muhittin Şimşek ile birlikte Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Zeugma Antik Kenti'ni ziyaret etti. Daha sonra Nizip ilçesinde bulunan Osmanlı Parkı'na gelen Özcan, burada gazetecilerin KPSS soruşturmasıyla ilgili sorularını yanıtladı. Özcan, KPSS'de hiç bir değişiklik olmayacağını, KPSS'nin sadece eğitim bilimleri sınavının iptal edildiğini söyledi. Sadece 279 bin öğretmenin yeniden bu teste alınacağını, diğer branşlarda atamaların yapılabileceğini ifade eden Özcan, şöyle konuştu: ''Yeni sınav tarihi zannediyorum bir ay içerisinde her şeyi tamamlayıp, Milli Eğitim Bakanlığına atamalar için gerekli olan puanları yollayabilecek durumda oluruz. ÖSYM'ye yeni bir şekil vermeyi düşünüyoruz. O süreç içerisinde şimdiye kadar tespit edilen bütün açıklıkları, nerelerden sızma olduğu ve açılan deliklerin kapanması için elimizden geleni yapacağız.''