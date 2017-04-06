YÖK, 'barış bildirisi' imzacısı akademisyen Chris Stephenson'ın çalışma iznini iptal etti!

YÖK 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine attığı imzayı geri çekmeyen Akademisten Chris Stephenson’ın çalışma iznini hiçbir gerekçe göstermeden dönem ortasında iptal etti.

Stephenson iptal kararını Twitter hesabı üzerinden "18 senelik işimden atıldım. YÖK çalışma iznimi, hiçbir gerekçe göstermeden, iptal etti. #ChrissizBilgiyeHayır" mesajıyla duyurdu.

YÖK'ün kararı tepki toplarken, Bilgi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri, barış bildirisi imzacısı Akademisten Chris Stephenson’ın çalışma izninin YÖK tarafından iptal edilmesine karşı kampanya başlattı. Sosyal medya üzerineden #ChrissizBilgiyeHayır hastagi açılarak Chris Stephenson ile dayanışma çağrısı yapıldı. 10 Nisan Pazartesi günü Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü E1 binası önünde yapılacak eylemle haksız uygulamaya karşı tepkiler dile getirilecek. Konuya ilişkin yapılan açıklama ve eylem çağrısı ise şöyle:

"18 yıldır Bilgi Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak çalışan meslektaşımız Chris Stephenson’un çalışma izni, YÖK tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden dönem ortasında iptal edilmiştir.

Böylelikle Barış İçin Akademisyenlere yönelik hukuk dışı cezalandırmalara ve hak ihlallerine bir yenisi eklenmiş durumda. 10 Nisan Pazartesi günü saat 12.00’de, Santral Kampüsü E1 binası önünde, meslektaşları bu haksız ve keyfi uygulamaya karşı ortak bir açıklama yapacaklardır. Açıklamanın ardından Chris Hocamız 12.30-13.30 arasında ‘‘Matematik, Bilgisayar ve Toplum’’ konulu açık dersini gerçekleştirecektir. Tüm akademisyen dostlarımızı ve destek olmak isteyen herkesi orada bulunmaya çağırıyoruz.