T24 LogoT24 Logo
Eğitim

YÖK, 'barış bildirisi' imzacısı akademisyen Chris Stephenson'ın çalışma iznini iptal etti!

Bilgi Dayanışma, #ChrissizBilgiyeHayır kampanyası başlattı

06 Nisan 2017 13:18

YÖK 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine attığı imzayı geri çekmeyen Akademisten Chris Stephenson’ın çalışma iznini hiçbir gerekçe göstermeden dönem ortasında iptal etti.

Stephenson iptal kararını Twitter hesabı üzerinden "18 senelik işimden atıldım. YÖK çalışma iznimi, hiçbir gerekçe göstermeden, iptal etti. #ChrissizBilgiyeHayır" mesajıyla duyurdu.

YÖK'ün kararı tepki toplarken, Bilgi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri, barış bildirisi imzacısı Akademisten Chris Stephenson’ın çalışma izninin YÖK tarafından iptal edilmesine karşı kampanya başlattı. Sosyal medya üzerineden #ChrissizBilgiyeHayır hastagi açılarak Chris Stephenson ile dayanışma çağrısı yapıldı. 10 Nisan Pazartesi günü Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü E1 binası önünde yapılacak eylemle haksız uygulamaya karşı tepkiler dile getirilecek. Konuya ilişkin yapılan açıklama ve eylem çağrısı ise şöyle: 

"18 yıldır Bilgi Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak çalışan meslektaşımız Chris Stephenson’un çalışma izni, YÖK tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden dönem ortasında iptal edilmiştir.

Böylelikle Barış İçin Akademisyenlere yönelik hukuk dışı cezalandırmalara ve hak ihlallerine bir yenisi eklenmiş durumda. 10 Nisan Pazartesi günü saat 12.00’de, Santral Kampüsü E1 binası önünde, meslektaşları bu haksız ve keyfi uygulamaya karşı ortak bir açıklama yapacaklardır. Açıklamanın ardından Chris Hocamız 12.30-13.30 arasında ‘‘Matematik, Bilgisayar ve Toplum’’ konulu açık dersini gerçekleştirecektir. Tüm akademisyen dostlarımızı ve destek olmak isteyen herkesi orada bulunmaya çağırıyoruz.

 

ETİKETLER

Chris Stephensonçalışma izniiptal ettiYÖKbarış bildirisiimzacı akademisyenBilgi Üniversitesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24