YÖK, 2020'de en çok kontenjanı ilahiyat bölümlerine verdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2020 YKS'de 19 bin 363 ile en yüksek kontenjanı ilahiyat bölümlerine verdi. Prof. Dr. Erhan Erkut’un derlediği bilgilere göre ilahiyatı, siyaset ve tarih bölümleri takip etti.

Buna göre ilk 20 bölüm ve kontenjanları şöyle:

İlahiyat: 19 bin 363

Siyaset: 17 bin 779

Tarih: 16 bin 485

Tıp: 16 bin 448

Hukuk: 16 bin 327

Hemşirelik: 15 bin 949

Edebiyat: 14 bin 773

İktisat: 14 bin 402

İşletme: 13 bin 54

Psikoloji: 11 bin 363

Bilgisayar mühendisliği: 11 bin 83

Elektrik-elektronik mühendisliği: 9 bin 938

Makine mühendisliği: 9 bin 73

İnşaat mühendisliği: 8 bin 271

Mimarlık: 7 bin 985

Sosyoloji: 7 bin 886

Sağlık yönetimi: 7 bin 803

Diş hekimliği fakültesi: 7 bin 530

Endüstri mühendisliği: 6 bin 680

Beslenme be diyetetik: 6 bin 213

Erkut yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Birçok kontenjan ciddi olarak geriye çekilmeli, kontenjanlar öğretim üyesi sayısına endekslenmeli, birçok programda ikinci öğretimden çıkılmalı, ve kontenjan planlama sürecinde gelecekteki istihdam piyasası beklentileri kullanılmalı.”