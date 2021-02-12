YÖK, 2020'de en çok kontenjanı ilahiyat bölümlerine verdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2020 YKS'de 19 bin 363 ile en yüksek kontenjanı ilahiyat bölümlerine verdi. Prof. Dr. Erhan Erkut’un derlediği bilgilere göre ilahiyatı, siyaset ve tarih bölümleri takip etti.
Buna göre ilk 20 bölüm ve kontenjanları şöyle:
İlahiyat: 19 bin 363
Siyaset: 17 bin 779
Tarih: 16 bin 485
Tıp: 16 bin 448
Hukuk: 16 bin 327
Hemşirelik: 15 bin 949
Edebiyat: 14 bin 773
İktisat: 14 bin 402
İşletme: 13 bin 54
Psikoloji: 11 bin 363
Bilgisayar mühendisliği: 11 bin 83
Elektrik-elektronik mühendisliği: 9 bin 938
Makine mühendisliği: 9 bin 73
İnşaat mühendisliği: 8 bin 271
Mimarlık: 7 bin 985
Sosyoloji: 7 bin 886
Sağlık yönetimi: 7 bin 803
Diş hekimliği fakültesi: 7 bin 530
Endüstri mühendisliği: 6 bin 680
Beslenme be diyetetik: 6 bin 213
Erkut yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Birçok kontenjan ciddi olarak geriye çekilmeli, kontenjanlar öğretim üyesi sayısına endekslenmeli, birçok programda ikinci öğretimden çıkılmalı, ve kontenjan planlama sürecinde gelecekteki istihdam piyasası beklentileri kullanılmalı.”