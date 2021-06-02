YÖK, 104 raporu aynı gün karara bağlayıp hepsini reddetti: Rapor başına ortalama 4 dakika 36 saniye

Denklik sorunu yaşayan öğrencilere ilişkin 12 Aralık 2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Sekreterlik yazısında, 104 adet raporun aynı gün karara bağlandığı ve tüm öğrencilerin başvurularının reddildiği öğrenildi.

Günde 8 saat çalışıldığı düşünüldüğünde Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun rapor başına ortalama 4 dakika 36 saniye içerisinde karar verdiği görülürken, her raporda içerisinde 12 dosya incelendiği ve dosya başına ortalama 23 saniye inceleme yapıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan Turgay Erkekli 2015 yılında Kosova’daki Iliria College-Iliria Royal Üniversity’e geçiş yaptı. Burada hukuk bölümünden mezun olan Turgay Erkekli 2018 yılında diplomasına denklik belgesi düzenlenmesi için YÖK’e başvuru yaptı. Erkekli’nin başvurusu Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 12 Aralık 2018 tarihli kararı doğrultusunda yurt dışında kalış süresinin yetersiz olduğundan bahisle reddedildi. Erkekli bu karara karşı Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Ancak açtığı dava da yerel mahkeme tarafından ilgili ülkede kaldığı süre yetersiz olduğu belirtilip reddedildi.

"23 saniyede değerlendirilmesinin mümkün olmadığı açık"

Denklik mağduru Turgay Erkekli’nin avukatı “Bir kimsenin tüm eğitim geçmişi ile öğrenim kazanımlarının 23 saniyede değerlendirilmesinin mümkün olmadığı açıktır. Bu nedenle YÖK’ün denklik işlemi yapmadığı, yürütme kurulu yerine genel sekreterliğin denklik kararlarını verdiği anlaşılıyor” diyerek bu duruma tepki gösterdi.