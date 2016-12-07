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Yaşam

Yoğurtçu Parkı'ndaki kedi evlerini yaktılar!

Yetkililer, yanan barınakların yerine 18 Aralık'ta yenilerinin yerleştirileceğini bildirdi

07 Aralık 2016 18:02

Ali Aslangül

Kadiköy Yoğurtçu Parkı'ndaki kedi evleri kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından paylaşılan fotoğraflarda barınakların küle döndüğü görülüyor. T24'ün ulaştığı belediye yetkilileri, barınakların gönüllüler tarafından 3 yıl önce yapıldığını, 5 Aralık gecesi tinerciler tarafından yakılmış olabileceğini belirtti. Yetkililer, 18 Aralık'ta yine bölgede yaşayan gönüllüler tarafından yeni barınakların yerleştirileceğini bildirdi.

 

2013'te yapılmıştı

 

Kadıköy Belediyesi, soğuk  ve yağışlı havalar nedeniyle sokak da zor durumda kalan, parklarda yaşayan kediler için yaptırdığı kedi evleri yaptırarak parklara koymuştu. Ahşap ve iki katlı olarak tasarlanan kedi evleri Özgürlük, Yoğurtçu ve Fenerbahçe Parklarına 10 Aralık 2013'te yerleştirilmişti. Mama ve su kapları da bırakılan barınaklarda kedilerin gıda ihtiyacı da karşılanıyor. Belediye yetkilileri, yanan barınakların gönüllüler tarafından yerleştirildiğini söyledi.

 

Sosyal medyadan tepkiler...

 

Soysal medyada da olaya sert tepki gösterildi. Bazı kullanıcıların yorumları şöyle: 

 

Yakılan barınaklara ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar şöyle:

Barınaklar 2013 yılında böyle inşa edilmişti...

 

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