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Yoğun bakımdaydı; Covid-19 tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar taburcu oldu

13 Kasım 2020 17:57

Bir süredir Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören sunucu İkbal Gürpınar, taburcu oldu.

Tedavisi tamamlanan ve taburcu olan sunucu İkbal Gürpınar, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi:

“Şükürler olsun, an itibarıyla taburcu oldum. Taburcu kelimesi, savaşta yaralanıp tedavisi biter bitmez taburuna dönecek hastalar için kullanılırmış. Rabbim hayırlarda, güzel işlerde yarışacağımız cepheler nasip etsin.

A’dan Z’ye üzerimde emeği olan tüm sağlık çalışanlarına, temizlik görevlilerine ve yemekhane personeline sonsuz teşekkürler. Ve elbette dünyanın dört bir yanınsan dua gönderen siz kıymetli gönül dostlarıma.”

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