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Koronavirüs

Yoğun bakımdan çıkan Britanya Başbakanı Boris Johnson ilk kez görüntülendi

Johnson, Covid-19 nedeniyle tedavi görmeye devam ediyor

11 Nisan 2020 07:22

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Pazartesi günü yeni tip Koronavirüs semptomları kötüleşince hastaneye kaldırılan Britanya Başbakanı Boris Johnson, hastanedeki günlerinde ilk kez görüntülendi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Johnson'ın yoğum bakımdan çıkarıldığı anların görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde hastanedeki sivillerin, bazı doktorların ve hemşirelerin sıraya geçip, bir yatakla yoğun bakım ünitesinden çıkarılan Johnson'ı alkışladıkları görülüyor. Görüntülerin perşembe gününe ait olduğu tahmin ediliyor.

Perşembe günü Johnson'ın yoğun bakımdan çıkarılarak St Thomas Hastanesi'nde normal tedaviye alındığı bildirildi.

Britanya Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Johnson'ın sağlık durumu hakkında, "hastanede yakından takip edilmeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

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