Yoğun bakımdaki oyuncu Burak Sergen'in oğlu da Koronavirüs’e yakalandı

Akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısından dolayı kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan ve Koronavirüs’e yakalandığı açıklanan oyuncu Burak Sergen’in 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen’in de Covid-19 olduğu duyuruldu.

Oyuncunun eski eşi Işıl Sergen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah 'gün-aydın' olmak zorunda! Çocuğum için bitkinim çok... Üç gündür ateş topuna döndü hayatımız bir anda... Oğlumla evde iki ayrı ev yaşıyoruz. Dokunamadan... Teselliler tabii ki var çok şükür. Cansın hafif atlatıyor, durumu iyi çok şükür. Ben de semptom yok. Bir de oğlum babasına kavuşursa…” ifadesini kullandı.