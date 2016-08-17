Yoğun bakımdaki Naşide Göktürk'ün durumu ciddiyetini koruyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akciğer kanseri nedeniyle 10 gün önce Acıbadem Bodrum Hastanesi’nde tedaviye alınan 51 yaşındaki şair, söz yazarı, besteci, yorumcu Naşide Göktürk’ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, Onkoloji Merkezi’nde tedavisi süren Göktürk’ün genel durum bozukluğu nedeniyle yatırıldığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Şarkıcı Onur Akay’ın dün Twitter’den yaptığı, "Naşide Göktürk mücadeleye yoğun bakımda devam ediyor ve artık çok yorgun. Bilincinin ise gitgide dağıldığını öğrendim. Niran Ünsal, Naşide’nin ablası Nihal Aktaş’tan aldığı haber üzerine alelacele Bodrum’a gitmiş ve geceyi hastanede geçirmişler. Naşide’nin ailesi ve kendi doktoru Esat Namal, ilerleyen günlerde Naşide’nin durumuna ilişkin açıklama yapacak. Allah yardımcısı olsun" şeklindeki açıklamasının ardından tedavi gördüğü hastaneden de bugün akşamsaatlerinde yazılı açıklama geldi.

Hastanenin Onkoloji Merkezi Sorumlu Hekimi Tıbbi Onkolog Yrd. Doç. Dr. Hilmi Ege imzalı açıklamada, "Yaklaşık 1 yıl önce akciğer kanseri teşhisiyle tedavi altına alınan Naşide Göktürk, hastanemize yaklaşık 10 gün önce genel durumundaki bozukluk nedeniyle geldi. Genel durum takibi yapılan hastamızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor" ifadelerine yer verildi.

Naşide Göktürk kimdir?

Şair, söz yazarı, besteci, yorumcu olan Göktürk, 1 Nisan 1965 doğumlu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Büyükada’da geçirdi. Lise yıllarında edebiyata meraklı olan Göktürk, bir süre muhasebecilik yaptıktan sonra Ankara’da kendi işini kurarak kafe açtı. 1990’lı yılların ortalarında albümüne de ismini veren ’Yüreğim Rehin’ şarkısı ile büyük çıkış yakaladı. Şiir kitapları da bulunan Göktürk’ün yakın arkadaşı Onur Akay, 2015 yılında akciğer ve pankreas kanserine yakalandığını açıkladı. Tedavi süreci devam ederken 2016 yılında ’Çocukluğumu uçuruyorum’ albümünü çıkardı. Çok sayıda albümleri ve kitapları bulunuyor.