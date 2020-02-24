Yoğun bakımda uyutulan Muhterem Nur, bugün uyandırılacak

Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tutulan ve tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur’dan olumlu haberler var. Doktorları, kan değerleri düzelen Nur’u bugün uyandırmayı planlıyor.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, 2013 yılında vefat eden arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur (87), geçtiğimiz salı günü rahatsızlanarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Nur, yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur’un kan değerlerinin normal seviyeye döndüğü öğrenildi.

Akciğerinde sıvı toplanması tespit edilen ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Nur için yoğun bakıma vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtildi. Doktorları, tedaviye olumlu yanıt veren Muhterem Nur’u bugün uyandıracak.