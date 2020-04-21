Yoğun bakımda olan oyuncu Umut Demirdelen hayatını kaybetti

Akciğerindeki kronik rahatsızlığın nüksetmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan oyuncu Umut Demirdelen hayatını kaybetti.
Umut Demirdelen'in sodyum değerlerindeki düşüklük nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Oyuncuya 3 kez Koornavirüs testi yapıldığı, 3 testin de negatif çıktığı öğrenilirken, tedavi sürecinin olumlu gittiği aktarılmıştı.
‘Şehnaz Tango', ‘Üvey Baba' gibi dizilerde rol alan Devlet Tiyatrosu oyuncusu 67 yaşındaki Umut Demirdelen, aynı zamanda Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde ‘Amerikalı Üstad' rolü ile boy göstermişti.