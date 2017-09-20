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Yoğun bakıma alınan İrem Derici'nin doktorundan yeni açıklama

"Birkaç gün daha yoğun bakımda tutmayı planlıyoruz"

20 Eylül 2017 16:39

Şarkıcı  İrem Derici'nin sağlık durumuyla ilgiliaçıklama yapan Prof. Dr. Reha Baran, "Genel durumu geldiği güne göre daha iyi. Televizyon izliyor, gazete okuyor.  Son derece iyi durumu şu anda. Meyve istedi meyve de yedi" dedi.

Baran, kilo kaybıyla ilgili soruya, "Dramatik bir durumu yok" diyen Baran, "Tüm organları şu anda iyi. Böbrekleri bitti diye birşey yok. Birkaç gün daha yoğun bakımda tutmayı planlıyoruz" sözleriyle karşılık verdi.



Derici'nin ara sıra ateşinin çıktığını  belirten  Prof. Dr. Reha Baran, "Önümüzdeki 1-2 gün belirleyici olacak" diye konuştu. Baran, Derici'nin başka bir hastaneden getirildiğini belirtirken yanlış tedavi iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Baran, "Kalp ile ilgili bir sıkıntısı yok" şeklinde konuştu.

TIKLAYIN- İrem Derici yoğun bakıma alındı

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