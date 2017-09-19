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İrem Derici yoğun bakıma alındı

"Vücut toplam su dengesi bozuklukları ve solunum zorluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı"

19 Eylül 2017 13:57

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi olan İrem Derici yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Konserlerini iptal emek zorunda kalan İrem Derici'nin doktoru, ünlü şarkıcının yoğun bakıma alındığınıaçıkladı.

Prof. Dr. Reha Baran ünlü şarkıcının sağlık durumu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Hastamız İrem Derici; gastroenterit ve idrar yolu enfeksiyonu tanıları ile takip edilirken gelişen elektrolit dengesizlikleri, vücut toplam su dengesi bozuklukları ve solunum zorluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde izlem ve tedaviye alınmıştır. Hastamızın tedavisi sürmektedir.”

Son dönemde verdiği kilolar gündeme gelen İrem Derici'nin aşırı kilolar nedeniyle sık sık hastalandığı iddia ediliyordu.

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