Yoğun bakım vurgunu





T24 - SGK'nın yoğun bakım için özel hastanelere ödediği gecelik 400-1200 lira yeni simsarlar türetti: "Kamuda yer yok, sizi özele alalım."











Radikal'in haberine göre, özel hastanelerin rekabet ve müşteri kapma yarışı, hastane yoğun bakımlarını ekmek kapısına çevirdi.





Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yoğun bakım hastaları için özel hastanelere gece başına ödediği 400 ile 1200 lira ücret tarifesinden yararlanmak isteyen birçok küçük ve orta çaplı özel hastene yoğun bakım yatak kapasitesini arttırıyor. Ancak yoğun bakım servislerinin boş kalmaması için bazı özel hastaneler, kamuda çalışan yabancı uyruklu asistan doktorlarla kayıt dışı anlaşarak çalışıyor.





Bazı yabancı uyruklu asistan doktorlar, çalıştıkları kamu hastanesine başvuran yoğun bakım hastalarını, yeterli yatak olmadığında devreye girerek, anlaşmalı özel hastanelere yönlendiriyor. Yoğun bakım hasta simsarlığı yapan, yabancı uyruklu asistan doktorların kimi İran, kimi Filistin, kimisi de Azerbaycan kökenli. Gönderdiği her yoğun bakım hastası için anlaştığı özel hastaneden, 100 ile 250 lira arasında para alan yabancı uyruklu asistan doktorların tamamıyla kayıt dışı olan aylık kazancı ise 10-15 bin lirayı buluyor.





Sahte isimle kartvizit bastıran bile var





Yoğun bakım ihtiyacı olan SGK’lı hastaların, özel hastaneler için en karlı hasta profili olması bazı simsar doktorlara kazanç kapısı oldu. Yabancı uyruklu asistan doktorlardan bazıları, sahte isimle bastırdıkları kartvizitle kendilerini ‘Yoğun Bakım Koordinatörü’ olarak tanıtıp özel hastanelerle bağlantı kuruyor. Çalıştıkları kamu hastanesinde yoğun bakım ihtiyacı olan ağır durumdaki hastaları yer kalmadığı için anlaştıkları özel hastanelere yönlendiren yabancı asistanlar, bu yolla astronomik paralar kazanıyor. Yoğun bakım hastalarından gelen kolay para nedeniyle birçok özel hastane, yüksek yatak kapasiteli yoğun bakım servisi açıyor.





Yaşam savaşı veren yoğun bakım hastasının, normalde en yakın özel hastaneye yetiştirilmesi gerekirken, çoğu zaman simsar doktorun anlaşmalı olduğu İstanbul’un bir ucundaki özel hastaneye yönlendiriliyor. Sağlık Bakanlığı’nın hastalar için devreye soktuğu, 112 Acil Sağlık Koordinasyon Merkezi (ASKOM), kamu hastanesi yoğun bakım servisinde yer kalmadığında devreye girerek en yakın özel hastaneye hastayı yönlendiriyor. İstabul’un dört bir yanındaki özel hastaneler, ASKOM’u arayarak, sisteme günlük boş olan yoğun bakım yatak kapasite bildirimini yapıyor. Şişli Etfal, Bakırköy Sadi Konuk, Haseki gibi bazı kamu hastanelerinde yer alan ASKOM merkezleri, yoğun bakım servislerinde hasta için yer kalmadığında devreye giriyor.





Ödeme hastadan değil devletten





Özel hastane ve sağlık kuruluşları, kendilerine acil bir durumda başvuran, hayati tehlike arz eden acil hasta ve yaralılar için acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde ücretsiz hizmet vermek zorunda. Sağlık Bakanlığı’nın,‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ dahilinde özel hastanelerde uyguladığı bu durum, acil olarak başvuran hastanın Yeşil Kart, SGK kapsamında ya da kapsam dışında olmasına bakılmaksızın, ücretsiz sağlık hizmeti almasını sağlıyor. Uygulama kapsamında SGK ile sözleşmeli özel hastaneler kanser, kalp ve yanık hastaları ile yeni doğan bebek hastalarına, ücret talep etmeden hizmet vermek zorunda. Vatandaşlar, bu şartlara uymayan özel sağlık kuruluşlarını SGK ya da Sağlık Bakanlığı’nın 184 numaralı hattına bildirebilir.





ACİL DURUMLAR



Ani gelişen hastalık ve hayati tehlike içeren durumlar

Kaza, yaralanma ve benzeri beklenmeyen durumlarda oluşan sağlık sorunları

Kalp krizi

Solunum yetmezliği

Yüksek ateş ve havale