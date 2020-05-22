Yoğun bakım uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal: Normalleşme adımları küçük küçük atılmalı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi anesteziyoloji ve reanimasyon ve yoğun bakım uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayıları düşen ülkelerde gevşemenin uygulanması gerektiğini, ancak adımların küçük atılmasının doğru olacağını belirtti.

Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Ünal, "Dünya geneline baktığımızda, ekonomik açıdan kayıplar çok fazla. Ülkelerin bazıları bunun yol açabileceği sosyal patlamalardan korkuyor. Bunun faturası virüsten de fazla olabilir. Bu nedenle tüm ülkelerde gevşeme adımları atılmalı. Sadece adımların doğru ve küçük küçük atılması taraftarıyım. 15 günde bir, bilemediniz haftada bir süre bırakılarak yeni adım atılmalı. Bunun nedeni kuluçka süresini izlemek. Attığınız adımın etkisini görmek.” dedi.

Fırat yazısında, "Necmettin Hoca da süreçte izlenecek politikaların dinamik olması gerektiğinin altını çizdi. Tüm ülkelerde gevşemeyle vaka sayılarında artış görülebileceğini belirten Necmettin Hoca, bu nedenle sosyal mesafe, hijyen, maske ve sektörlere özel tedbirlerin sıkı bir biçimde uygulanmasının önemli olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

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