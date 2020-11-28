Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Cinel: Hızlı otomobil kullanmayın; kaza yaparsanız yoğun bakımda yer bulamayabilirsiniz

Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Türkiye'nin Koronavirüs konusunda kritik bir durumda bulunduğunu belirtirken, "Bu hafta evden çıkmayın" uyarısı yaptı. Prof. Cinel, "Hızlı otomobil bile kullanmayın çünkü kaza yaparsanız yoğun bakımda yer bulamayabilirsiniz" diyerek Türkiye'nin salgın konusunda 'kırmız alarm' durumda olduğunu vurguladı.

Habertürk TV yayınına katılan Prof. Cinel, Türkiye'nin salgında kritik bir aşamada olduğunu ve gelecek hafta yaşanacakların çok önemli olduğunu söyledi.