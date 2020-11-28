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Koronavirüs

Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Cinel: Hızlı otomobil kullanmayın; kaza yaparsanız yoğun bakımda yer bulamayabilirsiniz

28 Kasım 2020 12:17

Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Türkiye'nin Koronavirüs konusunda kritik bir durumda bulunduğunu belirtirken, "Bu hafta evden çıkmayın" uyarısı yaptı. Prof. Cinel, "Hızlı otomobil bile kullanmayın çünkü kaza yaparsanız yoğun bakımda yer bulamayabilirsiniz" diyerek Türkiye'nin salgın konusunda 'kırmız alarm' durumda olduğunu vurguladı.

Habertürk TV yayınına katılan Prof. Cinel, Türkiye'nin salgında kritik bir aşamada olduğunu ve gelecek hafta yaşanacakların çok önemli olduğunu söyledi.

“Hastalık atlatılsa bile insanlar yarım kalıyor” diyen Prof. Cinel, aşı çalışmalarında belirli bir aşamaya gelinmişken daha sabırlı olmak gerektiğini belirtti.

Yoğun bakımlardaki durumun "vahim olduğunu" anlatan Prof. Cinel, “Yüzde 70 doluluk demek yoğun bakımda yer yok demektir” şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki hafta evinizden çıkmayın" diyen Prof. Cinel, "Hızlı otomobil bile kullanmayın çünkü kaza yaparsanız yoğun bakımda yer bulamayabilirsiniz" dedi. Prof. Cinel, Türkiye'nin salgın konusunda 'kırmız alarm' durumda olduğunu vurguladı.

 

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