YKS'de ilk 57'den 10 öğrenci Uluslararası Tıp'ta eğitim hayatını sürdürecek

İSTANBUL, (DHA)- YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçlara göre çeşitli üniversitelere yerleşen öğrenciler kayıtlarını yaptırmaya başladı. YKS’de dereceye giren ilk 57 öğrenciden 10’u ise İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesinde eğitim hayatlarını sürdürecek.

HARVARD’DA STAJ İMKANI TERCİH SEBEBİ OLDU

Lise başından beri TÜBİTAK Biyoloji Olimpiyatlarına hazırlandığını dile getiren Halil Hazar Gelener, “Kendimi biyolojiye daha yakın görüyordum. Olimpiyatlar zorlu bir süreç olduğu için lisenin başından beri bir çalışma disiplini oluşturdum. Daha sonra bunu YKS’de kullanmaya karar verdim ve 11’inci sınıftan itibaren tempomu arttırdım ki bence YKS için en önemli sene 11’inci sınıf. Sınav yaklaştıkça stres arttığı için sosyal aktivitelere büyük önem verdim, müzikle de uğraştım. Bu bölümü seçerken çok zorlanmadım. Üniversite seçimi konusunda biraz düşündüm. Daha sonra Medipol Üniversitesi’nin yurtdışı imkanları ve araştırma merkezlerinin iyi olduğunu gelip yerinde gördüm. Harvard Üniversitesi gibi saygın bir üniversitede staj yapma imkanı, bütünleşik doktora programıyla daha okurken doktora imkanı sunuluyordu. Ben sadece klinisyen hekim olmak istemiyorum; araştırmacı hekim olmak istiyorum ve araştırmacı hekimliği gelişmiş laboratuarlarda yapmak istiyorum. Bu nedenle buradayım” diye konuştu.

İRAN’DAN BRONZ MADALYA İLE DÖNDÜ

Hem Biyoloji Olimpiyatlarına hem de YKS’ye aynı anda hazırlanmanın kendisini zorladığını dile getiren Binnur Sinem Karaoğlan, “Olimpiyatta ülkemizi temsil etmek için İran’a gittim ve bronz madalya aldım. Bu dönemde insanın kendini motive eden şeyleri bulması çok önemli. Üniversite sınavı benim için çok önemliydi çünkü sonuçta geleceğimi etkileyen bir karardı. Olimpiyat da çok önemliydi çünkü orada başarı elde ettiğinizde insanlar ‘Sinem madalya almış’ demiyorlar ‘Türkiye madalya almış’ diyorlar. Orada ülkemizin ismini duyuruyor olmak benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Güzel bir derece elde ettim ve emeklerimin karşılığını almış oldum” dedi.

“ÜLKEME DAHA YARARLI OLMAK İÇİN TÜRKİYE’DE OKUMAYI TERCİH ETTİM”

Karaoğlan sözlerine şöyle devam etti:

“İran’a gittiğimde 72 ülkeden benimle yaşıt bir sürü insan vardı. Bizim şu an bilimde çok önde dediğimiz birçok ülkeden kendi yaşıtlarımı tanıdığımda aslında onların bizden hiçbir farkı olmadığını anladım. Onların da tek yaptıkları kendilerine bir motivasyon kaynağı bulup o amaç uğruna çalışmaktı. Bulundukları üniversiteler onlara araştırma imkanı sunuyor ve onlar da bu araştırmalarını devam ettiriyorlar. Bu beni hırslandıracak bir etken oldu çünkü bizim onlardan hiçbir farkımız yok ve bulunduğumuz üniversite bize gerekli imkanları sağlarsa ilerde bilim adına onlardan çok daha önde olabiliriz. Gözümüzde büyüttüğümüz birçok ülkenin bizden ne imkan olarak ne de öğrenci kapasitesi olarak hiçbir farklı yanı olmadığını düşündüm. Bu da benim bir şeylere inanmamı sağladı. Üniversiteyi yurt dışında mı okusam yoksa Türkiye’de mi okusam diye çok düşünüyordum. Sonra Türkiye’de kalmayı tercih ettim çünkü belli bir yerden sonra ülkeni temsil etmek çok daha önemli oluyor; buradaki insanlara yardımcı olmak çok önemli. Gelecekte bilim insanı olmak istiyorum. Bir hastalığa kökünden çözüm bulmadıkça, araştırmacı olmadıkça dünyada o hastalıktan muzdarip olan birçok insanın hiç farkında bile olmadan bireysel mutluluğu gözeterek çalışmış oluyorsun. Ben bu ikisini birleştiren bir yer istiyordum ve o yüzden de bu üniversiteyi tercih ettim.”

“DÜNYA ÇAPINDA SÖZ SAHİBİ HEKİMLER YETİŞTİMEK İSTİYORUZ”

Yükselen başarı trendleri içinde Uluslararası Tıp Fakültesinin (UTF) önemli bir yer işgal ettiğini belirten İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, “Türkiye’deki taban puanı sıralaması içinde UTF en yüksek taban puanıyla öğrenci alan bölüm oldu. Tıp Fakültemiz de bu sıralamaya göre burslu kontenjanında Türkiye dördüncüsü. UTF, özel bir proje fakültemiz ve tamamen İngilizce eğitim yapıyor. Öğrencilerimizi klinisyen, hekimlik dışında bilim insanı ve bilim doktoru olmaları konusunda teşvik ediyoruz. Onlara layık bir eğitim verme gayreti içindeyiz. Yurt dışında bağlı olduğumuz üniversitelerle birlikte gelecekte Türkiye’nin tıbbında ve tıp teknolojilerinde söz sahibi olan hekimler yetiştirmiş olmayı arzu ediyoruz” dedi.

Tıp eğitiminin çok yatırım gerektiren masraflı bir eğitim olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydın, “Üniversite olarak öncelikle tıp fakültesini kurduk. Daha sonra diğer fakültelerimiz eklendi. Var olan altyapımızı bir üniversiteye transfer etmiş olduk. Bu bizim için bir avantajdı. Hastanelerimizdeki marka değeri tıp fakültemizle özdeşleşti ve aralarında bir sinerji oluştu. Hem hastanemizin kalitesini hem de tıp fakültemizin görünürlüğünü artırmış olduk. Kaliteli tıp kadrosu, diğer sağlık alanlarında üniversitemizin çok hızlı gelişmesini sağladı. Şu anda Türkiye’de yasal olarak tanımlanmış tüm sağlık meslekleri alanında eğitim veren bir üniversiteyiz” ifadelerinde bulundu.

Türkiye 1’incisi İstanbul Medipol UTF’yi seçti

YKS 2018 sayısal puan türünde, alanında TÜBİTAK sayısal ek puanıyla birlikte Türkiye 1’incisi olan Halil Hazar Gelener ve Türkiye 5’ncisi olan Rıdvan Şakir İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesini (UTF) kazandı. İstanbul Medipol UTF, 10 kişilik kontenjanının tamamını YKS’yi ilk 57’de tamamlayan öğrenciler arasından kabul etti. UTF’de eğitim almaya hak kazananlar arasında Türkiye 1’incisi ve 5’incisinin yanı sıra Türkiye 16’ncısı Mehmet Fatih Özkan, Türkiye 21’incisi Ömer Faruk Doğru, Türkiye 24’üncüsü Özgen Şafak Karakuş, Türkiye 26’ncısı Tunahan Abalı, Türkiye 28’incisi Zeynep Kıyak, Türkiye 39’uncusu Emir Doğan, Türkiye 49’uncusu Gülşade Rabia Çakmak ve Türkiye 57’ncisi Şevval Nil Esirgün yer alıyor. İstanbul Medipol UTF, aynı zamanda Türkiye’deki bütün tıp fakülteleri arasında en yüksek tavan (562,95) ve taban (549,17) puanlara sahip tıp fakültesi oldu.

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