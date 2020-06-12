YKS'ye girecek 160 öğrenciyi evinde ziyaret eden Şemdinli Belediye Başkanı'nın Koronavirüs testi pozitif çıktı

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencileri evlerinde ziyaret eden Şemdinli Belediye Belediye Başkanı Tahir Saklı'ya yeni tip Koronavirüs teşhisi konuldu.

Saklı'nın 20 Mayıs’ta yapılan Koronavirüs testi pozitif çıktı. Saklı, haberi 21 Mayıs’ta sosyal medya hesabından “Değerli dostlarım, dün akşam yaptırdığımız Covid-19 testinin sonuçlarını bugün aldık. Test sonucum maalesef pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi; hastalığa ilişkin herhangi bir semptom yok. Hastanemizde tedavi altında, emin ellerdeyim. Dostlarımızın dualarını bekliyorum” ifadeleriyle duyurdu.

Sonucun belli olmasını ardından Şemdinli Devlet Hastanesi’ne yatırılan Saklı, 12 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Saklı, taburcu haberini de yine sosyal medya hesabından duyurdu.

Saklı'nın Koronavirüs testi yaptırdığı gün (20 Mayıs) belediye çalışanlarından oluşan bir ekiple, ilçede YKS’ye girecek 160 lise son sınıf öğrencisini evlerinde ziyaret edip test, deneme sınavı ve soru bankaları hediye ettiği ortaya çıktı.

Ekibiyle birlikte evlere giren, zaman zaman maske de takmadığı iddia edilen Saklı, öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi. Saklı’nın ziyareti hem kişisel sosyal medya hesabından hem de belediyenin hesabından paylaşıldı.

Sözcü'den Ali Özgür İnan'ın haberine göre, Saklı’nın testinin pozitif çıkmasının ardından temas ettiği düşünülen ve hastaneye başvuran 100’e yakın kişiye Koronavirüs testi yapıldığı ve 30’dan fazla kişide virüse rastlandığı öğrenildi.