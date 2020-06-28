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Eğitim

YKS soruları ve cevapları yayımlandı

Sınav, TYT, AYT ve YDT olarak üç oturumda tamamlandı

28 Haziran 2020 21:07

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020-YKS'nin bugün gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) sona ermesinin ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarını erişime açtı. 

ÖSYM tarafından düzenlenen 2020-YKS sınavı bugün yapılan AYT VE YDT oturumlarının ardından sona erdi. YKS’ye giren iki milyondan fazla öğrenci sınav soru ve cevap anahtarını ÖSYM’nin resmi adresi üzerinden yayımlandı. 

ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TYT, AYT ve YDT olarak üç oturumda tamamlanan 2020-YKS'nin sınav soru ve cevapları için tıklayın.

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