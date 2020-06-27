YKS soruları internete sızdı iddiası: ÖSYM'nin soruşturma açıp, kamuoyunu bilgilendirmesi gerekiyor

ÖSYM'nin mühürlü kasalarında olması gereken ve bugün gerçekleştirilen YKS'de adaylara yöneltilen sorular arasında yer alan 4 sorunun fotoğrafının internette dolaşıma sokulduğu iddia edildi. Türkiye'nin merkezi sistem sınavlar konusunda en önemli isimlerinden olan Uzman Eğitimci Salim Ünsal, "Soruları, sosyal medyada ben de gördüm. TYT'de sorulan 4 soru ve üstünde de kitapçığın numarası var. Olay, 2.5 milyon adayın girdiği sınava gölge düşürdü. Soruların sınıfta çekildiğini düşünüyoruz ama kim çekti bilmiyoruz. Bu çok ciddi bir sınav güvenlik sorunudur. ÖSYM, kamuoyunu acil bilgilendirmeli" dedi.

ÖSYM’nin mühürlü kasalarında olması gereken 2020 YKS’nin ilk aşaması olan TYT’de bugün sorulan Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinden 4 sorunun internete düştüğü iddia edildi.

Kunduz isimli soru çözme platformuna yüklendi iddiası

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; soruların, bilinmeyen bir kişi tarafından çekildiği iddia edilirken adaylar, soruların Kunduz isimli soru çözme platformuna yüklendiğini de ileri sürdü.

ÖSYM yönetmeliğine göre sınav soruları hazırlık aşamasından, sınav bittikten sonraki aşamaya kadar Emniyet ve Milli İstihbaratın gözetiminde mühürlenerek, ÖSYM’ye teslim edilmesi gerekiyor.

"Olay, 2020 YKS'ye gölge düşürdü"

Türkiye’nin YKS ve LGS gibi merkezi sistemle yapılan sınavlarda en deneyimli isimlerden biri olan Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, iddiayı şöyle değerlendirdi:

"Öğrencinin de, gözetmenin de sınav salonlarına cep telefonu gibi kayıt alıcı cihazlarla girmesi kesinlikle yasak. Sorular, sınav sonrası mühürlenip ÖSYM’ye gönderilir. ÖSYM bu sabah yapılan YKS’nin ilk aşaması olan TYT’nin soru kitapçığını daha açıklamadı.



Çünkü daha devam eden bir süreç var. Yarın, sınavın ikinci aşaması AYT yapılacak. Ama bu sabah sorulan 4 soruyu internette ben de gördüm. Öğrencilerimiz de baktı, internette dolaşanlar sınavda bugün sorulan sorular…

Bu olay 2,5 milyon adayın girdiği sınava gölge düşürdü. Sınav soruları sorular hazırlanmaya başladığı andan itibaren sınavın bitip, ÖSYM’nin resmi açıklamayı yapıp kitapçığı yayınlayıncaya kadar herhangi bir mecrada bir kısmının veya tamamının yayınlanması kesinlikle yasak ve kanunen suçtur. Bu sınavın güvenliğini olumsuz etkiler.

"Kamuoyuna bilgi verilmesi gerekir"

ÖSYM kendisi henüz kitapçığı açıklamadı. Yayınlanan kitapçıkların kodları belli. Dolayısıyla bu görüntü sızmasının hangi salonda olduğu çok rahat tespit edilebilir. Konunun bir an önce soruşturma açılıp, açığa çıkarılması gerekiyor. Kamuoyuna da bu noktada bir bilgi verilmesi gerekir."