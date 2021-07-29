YKS sonuç raporu: Adayların yüzde 32'si baraj altı kaldı

YKS 2021 sonuç raporuna göre, adayların yüzde 32'si sınavın ilk oturumunda baraj altında kaldı. Adayların, 40 soruluk matematik testinde doğru yanıt ortalaması 5'te kaldı.

Dün açıklanan YKS 2021 sonuç raporuna göre sınava 2 milyon 416 bin 974 aday girdi. Adayların yüzde 32’si ilk oturumda barajın geçemeyerek tercihte bulunma ya da ikinci oturuma girme hakkını elde edemedi.

YKS’nin ikinci oturumu olan ve üniversite tercihlerinde belirleyiciliği bulunan Alan Yeterlilik Testi’nde de barajı geçme oranlarının düşüklüğü dikkati çekti. Sayısal puan türünde öğrencilerin yüzde 38’i, Sözel puan türünde yüzde 40’ı, Eşit Ağırlık puan türünde ise yüzde 52’si barajı geçemedi. AYT’de barajı geçme oranlarının 2020 YKS’ye göre 2021 YKS’de belirgin bir biçimde düştüğü görüldü.

Soruların yarısına doğru cevap verilemedi

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 26-27 Haziran tarihlerinde Temel Yeterlilik Testleri ve Alan Yeterlilik Testleri olmak üzere iki farklı oturumda gerçekleştirilen sınavda öğrenciler, hemen her testte başarısız oldu. Öğrencilerin büyük bölümü Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında gerçekleştirilen AYT testlerinin tamamında soruların yarısına dahi doğru yanıt veremedi.

ÖSYM’nin açıkladığı rapora göre, ilk oturumdaki 40 soruluk Türkçe testinde adayların net ortalaması 18 oldu. Adayların 20 soruluk Sosyal Bilimler testindeki net ortalaması 8'de kalırken Matematik testinden büyük başarısızlık çıktı. 40 soruluk Temel Matematik testinin net ortalaması 5 olurken 20 soruluk Fen Bilimleri testinden adaylar 3 net çıkarabildi. Benzer bir tablo, sınavın ikinci oturumu olan AYT’de de yaşandı. Türk Dili ve Edebiyatı testindeki 24 sorunun net ortalaması 6, 10 soruluk Tarih testindeki net ortalaması 2, 40 soruluk Matematik testindeki net ortalaması ise 5,2 olarak kaydedildi. Adayların, 13 sorunun yer aldığı Kimya ve Biyoloji testlerindeki net ortalaması ise sırasıyla 1,4 ve 1,8 olarak gerçekleşti.

Barajı geçme oranları düştü

YKS 2020’ye göre YKS 2021’de daha az aday barajı geçebildi. Buna göre, 2020 yılına göre 2021 yılında 160 bin daha fazla öğrenci ile gerçekleştirilen TYT oturumunda 1 milyona yakın öğrenci barajı geçemedi. 2020 yılında TYT oturumu için sayıları 1 milyon 745 bin olan barajı geçen öğrenciler 2021’de 1 milyon 627 bin olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ve bu yıl AYT’de barajı geçme oranları şöyle oldu:

Sayısal: 2020 yüzde 58,60, 2021 yüzde 42,04

Sözel: 2020 yüzde 83,02, 2021 60,09

Eşit Ağırlık: 2020 yüzde 73,26, 2021 48.04

23 bin kişi sıfır çekti

Sistemin iflasını ortaya koyan çarpıcı YKS sonuç verilerinden bazıları ise şöyle sıralandı:

-TYT’de 23 bin 695 bin aday sıfır çekti.

-Sayısal’da her 100 öğrenciden 44’ünün sayısal puanı, barajın altında kaldığı için hesaplanmadı.

-Sözel puan türünde adayların yüzde 66’sı barajı geçemedi.

-Eşit ağırlıkta barajı geçemeyen öğrencilerin oranı yüzde 64 oldu.

“Halen pandemi dönemindeyiz"

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, başarısız tablonun yalnızca pandemi ile açıklanamayacağını belirtti. Ünsal, 2020’de salgına özel 170’e düşürülen baraj puanının 2021’de tekrar 180’e çıkarıldığını anımsatarak, “Halen pandemi dönemindeyiz. Öğrenciler neden böyle zor bir sınavla sınanmaya çalışılıyor?” diye sordu. Türkiye genelinde 2,5 milyon adayın üniversite için ter döktüğünü anlatan Ünsal, “Ama bu sınavla, yalnızca 650 bin öğrencinin lisans programlarını seçebileceği bir tablo yarattılar” dedi. Üniversiteye geçiş sisteminin, “1970-80’li yılların eleme mantığıyla” yürütüldüğünü kaydeden Ünsal, “Bizim eleme değil, performans belirlemeye ihtiyacımız var” diye konuştu.

LGS'de de benzer tablo

YKS sistemin iflas ettiğini gösteren tek sınav değil. LGS’de de benzer bir sonuç ortaya çıkmıştı. Yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrenciler LGS’de yabancı dil hariç bütün testlerde geçen yıllara oranla kötü sonuçlar aldı. Matematikte doğru ortalaması 20 soruda 4,2 oldu. Doğru cevap sayısı ortalamasının en yüksek olduğu alan olan Türkçede bile doğru cevap sayısı ortalaması 10’u geçmedi. 20 soruluk Türkçe testinin doğru cevap sayısı ortalaması 9,41 ile ifade edildi. LGS’de Matematik ve Türkçe’nin ardından 20 soru sorulan bir diğer alan olan Fen Bilimleri’nin doğru cevap sayısı ortalaması ise 8,04 olarak kaydedildi. KPSS 2020 Önlisans’ta da ilginç bir sonuç ortaya çıkmıştı. Sınavda 33 bine yakın öğrenci sıfır çekerken en az 50 öğrencinin sınava katıldığı eğitim kurumları arasında Polis Akademisi birinci oldu. Bütün eğitim kurumları dikkate alındığında ise bugünlerde iktidarın hedefinde olan Boğaziçi Üniversitesi Polis Akademisi’ni geçebilen tek kurum oldu.