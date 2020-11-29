YKS raporu açıklandı: 512 bin kişi sıfır çekti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) bu yılki oturumlarına ilişkin değerlendirme raporu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Sınava başvuran herkesin girmek zorunda olduğu TYT'de 512 bin 39 aday barajı geçemedi.

TYT oturumu için başvuru yapan 2 milyon 424 bin 718 adayın 2 milyon 296 bin 138’i bu oturuma katıldı. Sınava katılan adaylardan Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0.5 veya daha fazla ham puanı bulunan 2 milyon 257 bin 671 adayın 2020-TYT puanı hesaplandı. Bu durumda 38 bin 467 adayın puanı hesaplanmadı yani sıfır almış kabul edildi. 512 bin 39 aday ise 150 puan alamadıkları için daha ilk barajı aşamayarak, elendi.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Türkçe testindeki 40 sorunun tamamını doğru cevaplayan 34 aday bulunuyor. Adayların 4 bin 50’si ise testteki hiçbir soruya doğru cevap veremedi.

Sosyal Bilimler testinde 20 sorunun tamamını bin 742 aday doğru cevapladı, 37 bin 432 aday ise hiçbir soruya doğru cevap veremedi.

Temel Matematik testinde bulunan 40 sorunun tamamını 2 bin 196 aday doğru yanıtladı. 399 bin 271 aday ise hiçbir soruya doğru cevap veremedi.

Fen Bilimleri testinde bulunan 20 sorunun tamamını bin 315 aday doğru cevapladı. 553 bin 129 aday hiçbir soruya doğru yanıt veremedi.

Ham puan ortalamaları ise şöyle:

-Türkçe: 40 soruda 14,29

-Sosyal Bilimler: 20 soruda 7,79

-Temel Matematik: 40 soruda 5,56

-Fen Bilimleri: 20 soruda 2,67

AYT oturumuna başvuran 1 milyon788 bin 590 adaydan 1 milyon 672 bin 376’sı sınava girdi. Adaylara 160 soruluk bir kitapçık verildi.

Toplam 40 soru bulunan Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde, en az 1 soruyu cevaplayan 1 milyon 69 bin 971 aday içerisinde 40 sorunun tamamını 42 aday doğru cevaplarken 7 bin 772 aday testteki hiçbir soruya doğru cevap veremedi.

Sosyal Bilimler-2 testinde en az 1 soruyu cevaplayan 1 milyon 69 bin 590 aday içerisinde 40 sorunun tamamını 1 aday doğru cevaplarken 9 bin 757 aday testteki hiçbir soruyu doğru yanıtlayamadı.

Matematik testinde en az 1 soruyu cevaplayan 1 milyon 498 bin 949 aday içerisinde 40 sorunun tamamını 9 bin 623 aday doğru cevapladı. 83 bin 678 aday ise testteki hiçbir soruya doğru cevap veremedi.

Fen Bilimleri testinde en az 1 soruyu cevaplayan 1 milyon 126 bin 33 adayın sadece 803’ü 40 sorunun tamamını doğru cevapladı. 126 bin 947 aday ise sıfır çekti.

40’ar soruya göre ham puan ortalamaları ise şöyle gerçekleşti:

-Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1: 10,29

-Sosyal Bilimler-2: 11,21

-Matematik: 9,96

-Fen Bilimleri: 5,65

Lise türlerine göre TYT puan ortalaması ise şöyle:

-Anadolu lisesi: 238,72

-Fen lisesi: 359,33

-İmam hatip lisesi: TYT 180,01

-Sosyal bilimler lisesi: 275,07