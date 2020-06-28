YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi

Temel Yeterlilik Testi ile dün başlayan YKS maratonu bugün, Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ile devam ediyor. Saat 10.15’te başlayan sınav 13.15’te bitti. AYT’nin ardından ise saat 15.45’te başlayan YDT, 17.45'te sona erdi. YKS için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ise saat 18.30'da sona erecek.

AYT'ye sadece üniversitelerin dört yıllık bölümlerini tercih edecek adaylar katılıyor. Dün yapılan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) ise iki yıllık ve dört yıllık bölümleri tercih edecek tüm adaylar katıldı.

ÖSYM tarafından düzenlenen 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15’te başlayacak. Adaylar, AYT’de 180 dakikada 150 soru yanıtlayacak. AYT’de ‘Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1’ testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylara, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yöneltilecek. AYT’nin ‘sosyal bilimler-2’ testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Dün gerçekleştirilen TYT sınavında soruları dışarı sızdırdığı belirtilen bir kişi gözaltına alındı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı 27 ve 28 Haziran günlerinde, Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 28 Haziran Pazar 09.30 ila 18.30 saatleri arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.