YKS başvuruları yarın başlıyor; kimler katılabilecek, barajlar ne olacak?

Binlerce öğrenciyi ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT), Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yabancı Dil Oturumu başvuruları 1 Mart'ta başlıyor. Adaylar, en son başvuru 21 Mart tarihinde yapabilecek.

YKS 1. Oturum (TYT) 23 Haziran 2018, YKS 2. Oturum 24 Haziran 2018, YKS Yabancı Dil Oturumu 24 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacak. YKS'nin birinci oturumunda

Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimlerden 120, ikinci oturumda ise Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 - Matematik, Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji, Sosyal Bilimler -2 (Tarih - 2, Coğrafya - 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ) alanlarında 340 soru yer alacak. Yabancı dil oturumunda ise 80 soru bulunacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları ise 31 Temmuz 2018 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Meslek Yüksekokullarında bir program tercih etmek isteyenler Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) en az 150 puan alması gerekecek.

Lisans programlarını tercih edebilmek için TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin en az 180 puan olması gerekecek.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nasıl hesaplanır?

Sözel Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı –Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Sosyal Bilimler-2 Testi (%50)) %60]

Sayısal Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Matematik Testi (%50) + Fen Bilimleri Testi (%50)) %60]

Eşit Ağırlık Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Matematik Testi (%50)) %60]

Dil Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [Yabancı Dil Testi %60]

Sınavın ikinci oturumundan sonra elde edilecek puan türleri ile geçen sene uygulanan sınavlardaki puan türleri arasındaki ilişki nedir?

Geçen sene adaylar YGS sonrası lisans programlarına yerleşmek için ikinci aşamada Yabancı Dil testi dışında farklı tarihlerde LYS-1, LYS-2, LYS-3 ve LYS-4 olmak üzere 4 ayrı oturumda 4 sınava girmekteydi ve bu sınavlar sonrasında da 9 puan türü hesaplanmakta idi. Bu sene ise adaylar Yabancı Dil testi dışında sınavın ikinci oturumunda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik, Sosyal Bilimler-2 ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan tek bir sınava girecekler ve sadece 3 puan türü hesaplanacaktır.

Geçen sene Türkçe-Sosyal (TS) olarak adlandırılan puan türüne; Sözel, Matematik-Fen (MF) olarak adlandırılan puan türüne; Sayısal, Türkçe-Matematik (TM) olarak adlandırılan puan türüne, Eşit Ağırlık puan türü karşılık gelmektedir.

Lisans programlarına yerleştirme için TYT Puanı ile Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil Puanlarının, yerleştirme puanı hesaplanırken yerleştirme puanına katkısı hangi oranda olacaktır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndaki testlerin yerleştirme puanına etkisi, geçtiğimiz yıl uygulanan YGS ve LYS’de adayın yerleştirme puanına oransal etkisiyle aynıdır. Yani bütün adayların girmek zorunda olduğu ilk oturum sonrası alınacak TYT’nin katkısı % 40; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Yabancı Dil testlerinden elde edilecek puanların katkısı % 60’tır.

Adaylar ikinci oturumdaki testlerden hangilerini cevaplandırabilir?

Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak, ilgili testlerdeki soruları cevaplandırabilir.

Bu şekilde LYS sisteminde geçmişte 4 sınavla öğrencilerimize sunulan alan ve program seçme imkânı, tek bir sınavla verilmektedir. Bundan dolayı bu sistem, kolay anlaşılır ve yalın bir sistemdir.

Soruların tümünün cevaplandırılabilmesi için öğrencilerimize yeterli süre verilecektir.

Birinci oturumda (TYT) yer alan testlerin içeriği ve soru sayıları nedir?

Bu oturumda ortak müfredat esas alınacaktır.