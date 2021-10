Çevre kampanyacılarının yeni raporuna göre; yirmi hayvancılık şirketi, Almanya, İngiltere veya Fransa'nın ürettiğinden daha fazla sera gazı emisyonu üretiyor. Kampanyacılar, büyük emisyonlara sahip hayvancılık şirketlerinin milyarlarca dolarlık fon aldığını öne sürdü.

Dünyadaki sera gazı emisyonlarının yüzde 14,5'ini oluşturan hayvancılık sektörü, karbon emisyonlarına önemli ölçüde katkıda bulunmakta. Bilimsel raporlar, zengin ülkelerin iklim acil durumuyla mücadele etmek için et ve süt tüketiminde büyük düşüşlere ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

Çevre kuruluşu Friends of the Earth Europe tarafından derlenen verilere göre 2015 ve 2020 yılları arasında et ve süt şirketleri, 478 milyar dolardan fazla destek aldı.

Bu düzeydeki mali destekle, et üretiminin 2029 yılına kadar yılda 366 milyon tona ulaşabileceğini tahmin eden rapora göre, dünya genelinde tüm tarım arazilerinin dörtte üçü hayvan yetiştirmek için kullanılıyor.

Avrupa Et İşleme Endüstrisi Birliği (CLITRAVI) genel sekreter yardımcısı Paolo Patruno rapora yanıt olarak şunları söyledi: "Hiçbir gıda sektörünün diğerinden az sürdürülebilir olduğuna inanmıyoruz. Bitkisel veya hayvansal gıdalar üretmenin sürdürülebilir yolları var ve hayvansal protein üretimini daha sürdürülebilir hale getirmeye kararlıyız"