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Kültür-Sanat

Yine mi 'kulaktan kulağa' izlenecek?

Twitter’da 'Turkey - trending topics'de de yerini alan 'Prensesin Uykusu', ilk 3 günde 39.871 kişi tarafından izlendi...

23 Kasım 2010 02:00

T24 - Çağan Irmak'ın son filmi 'Prensesin Uykusu' ilk 3 günde 39.871 kişi tarafından izlendi. Şimdi, Irmak'ın diğer filmleri gibi 'fısıltı gazetesi'nin ne kadar başarılı olacağı merak ediliyor. 

19 Kasım Cuma günü vizyona giren Çağan Irmak’ın son filmi 'Prensesin Uykusu' genel olarak eleştirmenlerin beğenisini kazandı ve sosyal medyada da yoğun bir şekilde yer almaya başladı.

Twitter’da 'Turkey - trending topics'de de yerini alan 'Prensesin Uykusu', ilk 3 günde 39.871 kişi tarafından izlendi. 



Irmak’ın en çok izlenen filmi olan 'Babam ve Oğlum', ilk 3 günde 35.101 kişi tarafından izlenmişti ve beyazperdedeki yolculuğunu 3.837.885 kişi ile tamamladı. 'Issız Adam' ise, ilk 3 gününde 55.987, toplamda 2.788.532 izleyici ile buluşmuştu.

Irmak’ın filmlerinin kulaktan kulağa yayılarak daha çok kişiyle buluştuğunu gözönünde bulundurursak 'Prensesin Uykusu'nun gişesinin ne olacağı merak konusu.

Irmak’ın yazıp yönettiği Prensesin Uykusu, 121 kopya ile 33 şehirde vizyona girdi.


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