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Ege'de yine bir göçmen faciası; 9 mülteci hayatını kaybetti

Bodrum'dan Yunanistan'a giderken batan botta 18 mülteci bulunuyordu

Fotoğraf: Arşiv

17 Kasım 2015 13:33

Mületicelerin umut yolculuğunda hergün yeni ölümler gelmeye devam ederken Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy (Kos) adasına geçmek isteyen sığınmacıları taşıyan bot Yunan karasularında battı. Bottaki 18 kişiden 9'u yaşamını yitirdi.

Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası'na yarım mil uzaklıkta alabora olan lastik bottaki 18 Suriyeli'den 9'u ölürken, 2'si kayboldu. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri kayıplar için arama kurtarma çalışması başlattı.

Bodrum’dan bu sabah lastik botla yola çıkan Suriye uyruklu 18 mülteci, korku dolu anlar yaşadı. Alabora olan bottan suya düşen mültecileri fark eden balıkçılar, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler; 7 mülteciyi kurtardı, 9’unun ise cesedine ulaşıldı. Kayıp 2 mülteci için arama kurtarma çalışması başlatıldı. 

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